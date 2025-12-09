Ethiopie: Le pays lance sa stratégie nationale de paiement numérique 2026-2030

Addis Ababa — La stratégie nationale de paiement numérique (NDPS 2026-2030) et le système de paiement instantané de l'Éthiopie ont été lancés aujourd'hui.

Le système de paiement instantané et la stratégie nationale de paiement numérique 2030, qui définit une feuille de route quinquennale pour l'interopérabilité, la confiance et l'innovation dans le paysage financier numérique éthiopien, ont été lancés lors de la deuxième conférence sur le paiement numérique en Éthiopie, qui s'est tenue à Addis-Abeba.

La conférence a réuni des hauts fonctionnaires, dont le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh, des décideurs politiques, des régulateurs, des banques, des innovateurs de haute technologie et des partenaires de développement afin d'accélérer la transition de l'Éthiopie vers une économie numérique, inclusive et sans espèces.

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné que l'amélioration de l'accès à la technologie peut favoriser la croissance économique et améliorer la vie des citoyens.

À cet égard, l'Éthiopie, grâce à des réformes régulières, a jeté les bases d'une économie numérique moderne, a déclaré M. Temesgen.

Il a ajouté que le pays avait réalisé des progrès réels et mesurables ces dernières années, soulignant que l'accès aux services financiers numériques s'était développé à un rythme remarquable.

Après la mise en oeuvre réussie de la stratégie « Digital Ethiopia 2025 », le pays a désormais lancé l'ambitieuse initiative « Digital Ethiopia 2030 ».

Cette nouvelle stratégie vise à approfondir la transformation numérique dans les cadres économiques, gouvernementaux et sociétaux.

M. Temesgen a souligné que des millions d'Éthiopiens participent désormais à l'économie numérique grâce à un accès accru aux services financiers numériques.

« Nos investissements dans les infrastructures publiques numériques ont joué un rôle central dans cette transformation », a-t-il noté, révélant que l'Éthiopie traite plus de 18 500 milliards de birrs de transactions par an.

Des services clés tels que le paiement des services publics ont migré vers des plateformes numériques, facilité par l'arrivée de Safaricom Ethiopia et l'amélioration de la connectivité Internet.

Le vice-Premier ministre a également souligné l'importance de l'identité numérique nationale, Fayda, qui offre à des millions de citoyens un moyen fiable d'accéder aux services.

L'intégration entre différents secteurs a fait de cette identité un élément crucial de l'écosystème numérique éthiopien.

Des initiatives gouvernementales, telles que le service e-Gov et MESOB, offrent désormais des centaines de services en ligne, améliorant ainsi la transparence et l'efficacité.

Temesgen a toutefois noté que des défis subsistent, notamment pour garantir que les services numériques atteignent les populations mal desservies.

« Il existe des écarts d'utilisation entre les communautés urbaines et rurales et entre les sexes. Beaucoup ne font toujours pas confiance aux systèmes numériques », a-t-il admis.

Malgré ces défis, il s'est montré optimiste quant à l'avenir.

M. Temesgen a appelé toutes les parties prenantes (institutions financières, innovateurs, universités et partenaires de développement) à collaborer pour bâtir une économie numérique plus inclusive.

Il a souligné la nécessité de mesures solides de protection des consommateurs et l'importance de favoriser l'innovation adaptée aux besoins des Éthiopiens.

« Travaillons ensemble pour construire un avenir où chaque Éthiopien pourra participer pleinement à l'économie numérique », a-t-il affirmé, encourageant un effort collectif pour créer des opportunités qui stimulent l'agriculture, soutiennent les femmes et les jeunes et favorisent la croissance économique globale.

L'Éthiopie poursuit son cheminement vers un paysage numérique robuste, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie pour favoriser la prospérité partagée et améliorer la vie quotidienne, a souligné M. Temesgen.

Pour sa part, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, a souligné les progrès significatifs réalisés en matière de transformation numérique en Éthiopie et dans toute l'Afrique.

Notant l'adoption rapide des systèmes de paiement numériques et leur potentiel pour la croissance économique, Eyob a reconnu que l'Éthiopie, comme de nombreuses économies émergentes, connaît une transformation numérique remarquable.

« L'évolution rapide de la technologie stimule la demande de services financiers », a-t-il déclaré, soulignant les investissements continus dans les infrastructures numériques qui favorisent l'innovation.

Il a souligné que les transactions numériques en Éthiopie ont connu une croissance spectaculaire, marquant un changement historique dans le paysage des transactions du pays.

Cette augmentation reflète une tendance plus générale à la généralisation des paiements numériques.

Les améliorations continues apportées à l'infrastructure nationale de paiement renforcent l'efficacité et la sécurité tout en jetant les bases d'un système financier numérique robuste.

« L'Éthiopie est de plus en plus reconnue comme un marché en plein essor avec un immense potentiel numérique », a-t-il noté.

Malgré ces progrès, Eyob a reconnu la persistance de certains défis, notamment les disparités entre les sexes dans l'accès à la technologie, les services d'urgence limités et les risques croissants en matière de cybersécurité.

Soulignant l'importance de la collaboration entre les secteurs public et privé pour relever ces défis, le gouverneur a ajouté que la stratégie nationale de paiement numérique (2026-2030) favorisera l'inclusivité dans les services financiers et encouragera l'innovation.

La nouvelle stratégie prévoit la mise en place d'un système de paiement numérique sûr et fiable, le renforcement de l'inclusivité des genres dans la conception des services financiers et la création de systèmes interopérables facilitant les paiements transfrontaliers, a déclaré M. Eyob.

En outre, la stratégie soutiendra la mise en place d'un système national d'échange de données et élargira l'accès aux services essentiels.