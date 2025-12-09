Afrique: L'Éthiopie saluée comme moteur de l'unité panafricaine lors des Continental Media Awards

Addis Ababa — L'Éthiopie a été largement saluée la semaine dernière pour son leadership croissant dans la promotion du panafricanisme, alors qu'elle accueillait deux événements continentaux majeurs : les IGAD Media Awards 2025 et les African Media Awards and Excellence Conference.

Pendant cinq jours, des dirigeants des médias, des décideurs politiques et des descendants des icônes de la libération de l'Afrique se sont réunis à Addis-Abeba, saluant le rôle « indispensable » de l'Éthiopie dans la promotion de l'unité africaine, de l'autonomie et de l'intégration régionale.

Les participants ont décrit l'Éthiopie comme un « pilier » dans la construction de l'avenir de l'Afrique et un catalyseur pour le renforcement du paysage médiatique du continent.

S'adressant à l'ENA, Francis Nyerere, petit-fils du président fondateur de la Tanzanie Julius Nyerere, a déclaré que les progrès de l'Afrique dépendaient d'une action collective, tant sur le plan économique que dans le secteur des médias.

« Nous ne pouvons pas construire notre économie sans intégrer nos régions », a-t-il déclaré. « L'Afrique doit s'unir, et nous devons y parvenir. »

Ayanda Holo, président de TV BRICS Africa, a averti que l'Afrique risquait une « recolonisation » si les nations ne se réengageaient pas en faveur des idéaux panafricains et de l'autosuffisance envisagée dans l'Agenda 2063.

« Nous ne pouvons pas être des îles sur notre propre continent ; nous devons travailler ensemble », a-t-il souligné.

Athi Mtongana, de RT, a déclaré qu'une « voix unifiée » se dégageait des discussions, exhortant les nations à tirer parti de leurs défis communs et de la richesse de leurs ressources pour rechercher des solutions collectives.

Elle a souligné la particularité de l'Éthiopie, seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé, un héritage qui, selon elle, offre de précieuses leçons en matière de souveraineté et de résilience.

Depuis le Nigeria, Favour Barbara George a exhorté les nations africaines à se réapproprier leur histoire : « Nous, Africains, devrions être en mesure de raconter notre histoire telle qu'elle doit être racontée. C'est l'unité et la solidarité qui nous permettront de nous démarquer. »

Les intervenants ont souligné à plusieurs reprises le rôle historique de l'Éthiopie dans le mouvement panafricain : sa souveraineté ininterrompue, son soutien aux luttes de libération et le statut d'Addis-Abeba en tant que berceau de l'OUA et siège de l'Union africaine.

L'accueil réservé par l'Éthiopie à Nelson Mandela pendant sa formation militaire a également été rappelé comme un symbole de solidarité durable.

Le forum s'est conclu par un appel pressant en faveur d'une coopération médiatique plus approfondie à travers le continent.

Les participants ont exhorté les institutions africaines à renforcer leurs partenariats afin que les Africains « ne dépendent pas des agences occidentales pour nous informer les uns sur les autres ».

Selon eux, une voix médiatique unifiée est essentielle pour changer les discours mondiaux et garantir que les histoires africaines soient racontées par les Africains.