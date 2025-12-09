Maroc: Forum 'Tanger, ville durable' - Vers la mise en oeuvre d'une stratégie régionale bas carbone

Les participants à la neuvième édition du Forum "Tanger, ville durable", tenue samedi, ont exploré les moyens de concrétiser la vision de la stratégie régionale bas carbone de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à l'horizon 2040 en projets urbains tangibles dans la ville.

Organisé par l'Observatoire pour la protection de l'environnement et les monuments historiques (OPEMH), l'événement a réuni plus d'une centaine de participants, dont des élus, des responsables publics, des experts, des universitaires et des acteurs de la société civile.

Lors de cet événement, placé sous le thème "Tanger vers un horizon durable: quelle innovation urbaine alliant développement et réduction des émissions ?", les intervenants ont discuté la feuille de route de cette stratégie, considérée comme un levier pour l'innovation urbaine au service du développement intégré et des moyens de sa mise en oeuvre sur le terrain.

Ils ont également abordé l'importance de la gouvernance de l'innovation urbaine et de l'activation des mécanismes de financement pour une ville bas carbone, le rôle de la recherche scientifique et de la formation dans le soutien à l'innovation urbaine, l'accueil par la société civile des initiatives environnementales et le renforcement de la résilience climatique des populations urbaines vulnérables.

Au cours du Forum, des expériences pratiques ont été présentées, en plus de l'organisation d'ateliers thématiques sur "l'urbanisme à émissions nulles", "l'énergie des bâtiments", "l'économie circulaire" et "la résilience urbaine".

Cette édition accompagne l'achèvement de la préparation d'une feuille de route pour la mise en oeuvre de la stratégie régionale bas carbone de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, élaborée dans le cadre d'un processus participatif large impliquant les collectivités territoriales, les services déconcentrés, le secteur privé, les universitaires et la société civile.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'OPEMH, Abdelaziz Jennati, a souligné que la neuvième édition de ce forum marque un passage vers la phase de mise en oeuvre et d'évaluation des contenus de la stratégie régionale bas carbone.

Il a précisé que le forum est passé d'une simple plateforme de dialogue à une force de proposition accompagnant les politiques locales dans les domaines de l'urbanisme, de la réduction des émissions et de la protection des ressources naturelles.

Il a conclu que ce forum est devenu un espace civique influent dans la formulation du débat public sur les enjeux environnementaux et climatiques de Tanger.

Le Forum a été organisé dans le cadre du soutien à la stratégie nationale bas carbone 2050 et des engagements climatiques du Maroc, dans un contexte international caractérisé par l'accélération du rythme des changements climatiques.

Il est également tenu en cohérence avec les orientations du Nouveau modèle de développement (NMD), qui fait de la transition écologique un levier essentiel pour le développement économique et social, ainsi que le lancement du processus de consultation sur la nouvelle génération de programmes de développement territorial.

Cette édition du Forum vise à partager les contenus de la stratégie régionale bas carbone avec les acteurs urbains de Tanger, à identifier des projets urbains modèles pour réduire les émissions dans les secteurs prioritaires, à élaborer des feuilles de route opérationnelles pour la période 2026-2030 et à mobiliser les partenaires et institutions autour d'un plan d'action commun pour Tanger, ville bas carbone.

Depuis 2016, l'OPEMH, à travers ce forum, œuvre à ancrer une culture de durabilité et à impliquer les différents acteurs dans le débat sur l'avenir de la ville, sous les angles environnemental, urbain et social.