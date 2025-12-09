Afrique: Mondiaux de taekwondo U21 au Kenya - Le Maroc troisième au classement général féminin

9 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

La sélection nationale marocaine de taekwondo des moins de 21 ans a décroché la troisième place du classement général féminin lors des Championnats du monde de taekwondo, qui se sont achevés samedi dans la capitale kényane, Nairobi.

La troisième place du Maroc au classement général féminin a été rendue possible grâce à l'excellente performance d'Amina Dehhaoui, sacrée championne du monde dans la catégorie des moins de 57 kg. Les deux autres médailles de la sélection nationale ont été remportées par Nezha Elaasal (-49 kg) et Imane Khayari (+73 kg), classées troisièmes dans leurs catégories respectives.

A cette occasion, la Fédération Royale marocaine de taekwondo a souligné, dans un communiqué, que ce sacre représente une étape importante dans le processus de développement de la discipline au Maroc, soulignant qu'il traduit le niveau élevé des athlètes, les efforts soutenus des cadres techniques et le travail méthodique mené par la Fédération pour améliorer la compétitivité nationale et porter haut les couleurs du pays dans les compétitions internationales.

La Fédération a félicité l'ensemble des composantes de l'équipe nationale, cadres techniques, athlètes et tous ceux qui oeuvrent au soutien de ce sport, réaffirmant son engagement à poursuivre ses efforts en vue de renforcer le rayonnement du taekwondo sur la scène internationale.

Cette première édition du Championnat du monde U21 de taekwondo a été marquée par la participation de nations de premier plan, telles que la Corée, la Russie, la Chine, la France et l'Iran.

Divers

Botola Pro D2

Voici les résultats complets des matches de la 11ème journée de la Botola Pro D2 de football:

RBM-JSS : 1-2

SCCM-CAK : 0-3

A.Tiznit-JSM : 1-0

USMO-MCO : 0-3

CJBG-RAC : 1-0

SM-US.Boujaâd : 0-0

WAF-MAT : 0-1

KAC-WST : 1-2

Classement

1-MCO : 21 pts

MAT : 21 pts

3-WST : 20 pts

4-A.Tiznit : 19 pts

5-JSM : 16 pts

KAC : 16 pts

7-SM : 15 pts

SCCM : 15 pts

9-CAK : 14 pts

JSS : 14 pts

CJBG : 14 pts

12-US.Boujaâd : 13 pts

13-WAF : 12 pts

14-USMO : 9 pts

15-RAC : 7 pts

16-RBM : 5 pts

