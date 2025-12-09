Maroc: Talbi 'impressionne' à Sunderland

9 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

L'international marocain Chemsdine Talbi "impressionne" à Sunderland et s'est déjà bien adapté au football anglais, relève le journal belge "DH Les Sports".

"Il a fait tomber Chelsea dans son stade il y a quelques semaines au bout des arrêts de jeu (1-2). Il a marqué d'une superbe frappe pour accrocher Liverpool à Anfield mercredi (1-1)", souligne le quotidien, relevant que l'ancien Brugeois n'a "visiblement pas eu besoin d'une longue adaptation pour réussir la transition entre la Pro League et la Premier League".

Talbi a "rarement déçu depuis son départ du Club Bruges", constate l'auteur de l'article, ajoutant que l'ailier marocain, qui a d'abord été utilisé comme joker, a apporté sa vitesse, ses dribbles, ses idées pour débloquer plusieurs fins de rencontres compliquées.

Désormais, le joueur est "de plus en plus présent dès le coup d'envoi. Il a même joué 90 minutes à Liverpool", note le quotidien.

"C'est un long chemin mais il joue bien. Je pense que c'est une question de temps, d'expérience, mais il a joué à droite, à gauche, il a été titulaire, et est aussi parfois entré en jeu en cours de match. Et il le fait bien", a estimé son entraîneur Régis Le Bris, cité par le journal.

