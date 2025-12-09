Sénégal: Engagement citoyen - Le Think Tank TEMOINS pour mobiliser la jeunesse sénégalaise

Le Think Tank TEMOINS, «Penser, Rassembler et Agir pour un Sénégal transformé» a été officiellement lancé hier, lundi 8 décembre 2025, à Dakar. Portée par Abdoulaye Ciss, son coordonnateur, cette initiative se veut un espace d'engagement citoyen destiné à redonner voix et influence à une jeunesse déterminée à peser sur les décisions publiques.

«Quand la jeunesse pense, la nation avance», a affirmé Abdoulaye Ciss, coordonnateur du Think Tank TEMOINS, «Penser, Rassembler et Agir pour un Sénégal transformé», appelant à transformer «le souvenir en action» et à refuser «la passivité».

Construit autour de sept (7) valeurs, que sont transformation, éthique, mobilisation, ouverture, influence, nation et solidarité, TEMOINS ambitionne de produire des analyses crédibles, de former des jeunes à la pensée critique et de créer des passerelles entre institutions, chercheurs et nouvelles générations. L'objectif est de renforcer le contre-pouvoir citoyen et nourrir une gouvernance plus transparente.

Diouly Diouf, enseignant-chercheur et co-initiateur, a rappelé que le Sénégal traverse «une période charnière» où la société civile exige d'être pleinement impliquée. Il a présenté TEMOINS comme un «outil stratégique» pour structurer le dialogue, apaiser les clivages et accompagner la maturation démocratique.

Les fondateurs appellent institutions, partenaires et société civile à rejoindre ce chantier collectif. «Être témoin, c'est refuser le silence. C'est se lever quand l'avenir de la nation s'ouvre», a conclu Abdoulaye Ciss, en invitant les jeunes à prendre pleinement la place qui est la leur «dans ce combat pacifique pour la transformation du Sénégal».