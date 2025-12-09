Sénégal: Engagement citoyen - Le Think Tank TEMOINS pour mobiliser la jeunesse sénégalaise

9 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le Think Tank TEMOINS, «Penser, Rassembler et Agir pour un Sénégal transformé» a été officiellement lancé hier, lundi 8 décembre 2025, à Dakar. Portée par Abdoulaye Ciss, son coordonnateur, cette initiative se veut un espace d'engagement citoyen destiné à redonner voix et influence à une jeunesse déterminée à peser sur les décisions publiques.

«Quand la jeunesse pense, la nation avance», a affirmé Abdoulaye Ciss, coordonnateur du Think Tank TEMOINS, «Penser, Rassembler et Agir pour un Sénégal transformé», appelant à transformer «le souvenir en action» et à refuser «la passivité».

Construit autour de sept (7) valeurs, que sont transformation, éthique, mobilisation, ouverture, influence, nation et solidarité, TEMOINS ambitionne de produire des analyses crédibles, de former des jeunes à la pensée critique et de créer des passerelles entre institutions, chercheurs et nouvelles générations. L'objectif est de renforcer le contre-pouvoir citoyen et nourrir une gouvernance plus transparente.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Diouly Diouf, enseignant-chercheur et co-initiateur, a rappelé que le Sénégal traverse «une période charnière» où la société civile exige d'être pleinement impliquée. Il a présenté TEMOINS comme un «outil stratégique» pour structurer le dialogue, apaiser les clivages et accompagner la maturation démocratique.

Les fondateurs appellent institutions, partenaires et société civile à rejoindre ce chantier collectif. «Être témoin, c'est refuser le silence. C'est se lever quand l'avenir de la nation s'ouvre», a conclu Abdoulaye Ciss, en invitant les jeunes à prendre pleinement la place qui est la leur «dans ce combat pacifique pour la transformation du Sénégal».

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.