Sénégal: En convalescence et retour annoncé - Habib Diarra, Jakobs rassurent avant la CAN

Placés parmi les joueurs incertains pour la prochaine coupe d'Afrique des nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, pour cause de blessure, Habib Diarra et Ismail Jacobs gardent encore de bonnes chances de figurer sur la liste des Lions qui sera dévoilée prochainement. A quelques jours de cette publication prévue le 11 décembre les deux Lions sont désormais opérationnels. Même s'ils devraient, selon leur club, manquer les prochains matchs.

Incertain depuis sa blessure à l'aine et son opération en septembre, Habib Diarra est proche un retour sur les pelouses. L'international sénégalais a fait des progrès dans sa récupération et opérationnel pour les prochains matchs des Black Cat de Sunderland quo recevront Newcastle pour la 16e journée de Premier League. L'entraîneur de Sunderland n'a pas cependant valider le retour de l'international sénégalais pour le derby prévu le week-end prochain.

Dans les colonnes de Sunderland Echo, Régis Le Bris estime qu'il est encore trop tôt pour qu'il retrouve la compétition. D'ici l'ouverture de la fenêtre internationale pour la CAN fixée désormais pour le 15 décembre, le milieu de terrain des Lions conserve encore de bonnes chances de rejoindre la sélection sénégalaise.

Les nouvelles sont aussi rassurantes pour Ismail Jakobs. Absent depuis sa blessure contractée lors du dernier match en Ligue des champions, le défenseur sénégalais semble désormais suffisamment remis pour réintégrer le groupe pour le déplacement à Monaco. Selon A Spor, le latéral sénégalais le club stambouliote a dévoilé son groupe pour le déplacement européen à Monaco, et le nom d'Ismail Jakobs y figure.

Reste à savoir si leur aptitude physique de ses deux joueurs leur permettront de rejoindre la Tanière le 15 décembre. Mais surtout s'ils seront dans les plans du sélectionneur Pape Thiaw en figurant dans cette liste très attendue qui pourrait être publiée le 11 décembre prochain.