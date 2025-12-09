Le Programme d'Appui au Développement Économique et Social du Sénégal (PADESS) a mobilisé des ressources considérables à Dakar, pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables de la région et renforcer le tissu économique local. Au total, 2 351 156 485 FCFA ont été investis directement dans la région de Dakar.

2 351 156 485 F CFA ont été investis directement dans la région de Dakar par le Programme d'Appui au Développement Économique et Social du Sénégal (PADESS) pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables de la région et renforcer le tissu économique local. Ce programme a été lancé en février 2017, avec un budget global de plus de 11 milliards FCFA.

«Dans la région de Dakar, 04 écoles élémentaires ont été réalisées et équipées par le programme ainsi que 02 centres d'éveil communautaires, 05 .postes de santé et 02 maisons de la femme, Soit treize (13) infrastructures sociales de base pour un investissement total de 817 638 137 F CFA. Ce sont des écoles où nos enfants apprennent, des centres destinés à la stimulation précoce des plus petits , des postes de santé qui sauve des vies et des maisons des femmes qui deviennent de véritables centres d'opportunités et de solidarité pour les familles, les femmes et les jeunes», a fait savoir le ministre de la Femme, de l'Action sociale et de la Solidarité, Maimouna Dièye, qui présidait hier, lundi 8 décembre 2025, une journée d'animation socio-économique à l'arène nationale, organisée en marge de la caravane du PADESS.

Le PADESS a également accompagné des milliers de ménages vulnérables à travers l'octroi de 3 808 bourses économiques pour un montant total de 487 744 000 F CFA. «Ces bourses ont aidé des familles à se relever, à entreprendre et à retrouver de la stabilité. Les bénéficiaires sont organisés en réseaux de solidarité (REBEC), modèle simple mais puissant qui vise à soutenir les uns et les autres sans garantie, sans intérêts et avec confiance», se réjouit-elle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour soutenir l'activité économique, 204 projets ont été financés par le PADESS dans différents secteurs, pour un montant total de 1 045 774 348 F CFA. «Ces financements permettent à des jeunes et des femmes notamment celles en situation de vulnérabilité de développer leur activité et de gagner en autonomie», a laissé entendre le ministre.

Penda Badiane, qui évolue dans la valorisation des huiles locales, trouve que le programme a permis à son entreprise d'augmenter considérablement sa capacité de production. «Le PADESS nous a permis d'augmenter notre capacité de production concernant l'extraction des huiles. On avait une petite machine qui nous permettait juste d'extraire 5 kg . Maintenant, grâce au programme, on a pu bénéficier d'une machine qui nous permet d'extraire 50 kg voire 100 par jour», indique-t-elle.