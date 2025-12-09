Congo-Brazzaville: Assainissement - « L'économie informelle ne devrait pas empêcher le respect des normes », selon Juste Mondélé

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, qui a fait la ronde de quelques arrondissements de Brazzaville, le 6 décembre dans le cadre du premier samedi du mois, a dégagé un constat mi-figue mi-raisin, estimant que l'économie informelle ne devrait en aucun cas empêcher le respect des normes.

Mettant à profit le dernier samedi de l'année 2025, Juste Désiré Mondelé et sa suite ont sillonné les trottoirs du rond-point de Poto-Poto jusqu'au rond-point Ebina, dans le 6e arrondissement Talangaï, en passant par l'avenue Edith-Lucie-Bongo, la SCLOG et Saint-Denis, à Mpila. « Il y a quand même un sentiment de satisfaction parce qu'on a pu voir que les trottoirs sont dégagés, il faut l'avouer. On a pu constater aussi que les commerçants ont bien nettoyé leurs devantures. Maintenant, il faut pérenniser tout cela, il faut pérenniser cette opération tous les jours. Les citoyens devront pouvoir circuler, marcher librement, user des trottoirs, faire leurs courses librement et sans être encombrés », s'est-il exprimé avec satisfaction.

Saluant l'implication de la force publique dans la mise en oeuvre de cette mesure, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a insisté sur l'apport de la presse, de la mairie de Brazzaville et des administrateurs maires ainsi que de la population dans l'exécution de cette circulaire gouvernementale. « Tout le monde doit participer et je pense que si chacun joue le bon jeu, on devrait avoir une belle ville. Le président de la République l'a encore rappelé lors de son adresse au congrès. Il a parlé de Brazza la verte, de Ponton la belle et qu'elles doivent revenir des belles villes d'antan où il fait tout simplement bon vivre », a-t-il rappelé.

Des mesures coercitives s'imposent

Juste Désiré Mondelé s'est ensuite rendu au marché Bernard Kolelas à Bacongo, deuxième arrondissement de Brazzaville, où un site a été aménagé à la demande des vendeurs. En effet, cet espace devrait accueillir les commerçants qui occupent les rues. C'est ainsi qu'il a réitéré l'appel à l'appropriation du marché par les commerçants afin de respecter les normes préétablies surtout celles relatives à l'hygiène et à la santé publique.

« Nous pouvons dire que le sentiment est un peu contrasté, un peu mitigé. Nous devrons malheureusement réitérer la pédagogie, il faut qu'on s'appuie sur les comités de marché. Je voudrais aussi attirer l'attention des associations qui gèrent le marché, comme nous sommes à la fin de l'année, nous allons voir avec la mairie centrale, cette façon de faire. Des associations qui travaillent en lieu et place certainement de la mairie, mais qui ne semblent pas être préoccupées par l'hygiène, la santé, la propreté. Il y a un problème, il faut que nous regardons marché par marché ce que font ces associations qui prennent de l'argent des usagers sans rendre compte », s'est indigné le ministre.

Face au non-respect de la circulaire du premier samedi du mois par de nombreux citoyens, le gouvernement travaille à rendre plus robuste cette mesure. Selon le ministre en charge de l'Assainissement urbain, une loi est dans le circuit d'approbation, notamment au secrétariat général du gouvernement. Le but étant de doter le pays des mécanismes coercitifs en la matière.

« C'est une loi qui va sévir. Il y a une procédure en cours, nous sommes en train de la suivre pour qu'il y ait des pénalités, ce sera plus contraignante. Quand la loi sera plus contraignante, nous pensons que tout va rentrer dans l'ordre. Mais aujourd'hui, chacun fait un peu tout ce qu'il veut, nous avons quasiment toute l'année fait le déguerpissement, pour nous ce n'est pas de gaité de coeur qu'on revienne pour débarrasser les trottoirs des tables de fortune. L'économie informelle ne devrait pas empêcher à ce qu'il y ait le respect des mécanismes, le respect des usages », a prévenu Juste Désiré Mondelé.