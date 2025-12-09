Congo-Brazzaville: Albinisme - Ouverture d'une unité de production des crèmes solaires à Brazzaville

L'Association Johny Chance a ouvert, le 4 décembre à Brazzaville, son unité de production des crèmes solaires pour lutter contre le cancer de la peau des albinos, première cause de mortalité chez cette couche vulnérable.

L'unité va produire 4000 crèmes pour plus de 1000 personnes pour toute l'année 2026. Ces produits seront distribués gratuitement aux personnes atteintes d'albinisme dans tous les départements pour protéger la peau des albinos contre les rayons solaires réguliers.

L'albinisme est un trouble génétique rare marqué par une absence ou une insuffisance de mélanine, un pigment essentiel qui protège naturellement la peau, les cheveux et les yeux.

La clinique médicale ouverte est le résultat du partenariat signé avec la Fondation Pierre-Fabre avec l'appui du ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité ainsi que du Consul honoraire de Saint-Marin au Congo.

La cérémonie d'ouverture de cette unité de production des crèmes solaires s'est déroulée en présence de l'administratrice maire de Mfilou, Bibiane Itoua, du directeur de la Fondation Pierre-Fabre, du pharmacien Christophe Jean-Marie, du consul honoraire de Saint-Marin au Congo, Marcelo Delle Corte et la ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa.

Présentant cette unité, le président de l'association éponyme, Jhony Chancel Ngamouana, a indiqué que la crème porte le logo des partenaires, soulignant que le projet qui vient de voir le jour a commencé en 2021.

« L'unité de fabrication des crèmes est un pas décisif vers la protection, la dignité et la reconnaissance des personnes vivant avec albinisme au Congo grâce au soutien des partenaires ayant permis d'obtenir les ingrédients, l'expertise et l'accompagnement nécessaires pour produire ces crèmes solaires », a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Bibiane Itoua s'est réjouie de l'oeuvre de l'association pour cette initiative en faveur des albinos qui pourront désormais mener une vie sans complexe laissant derrière eux une vie sans discrimination, l'exclusion sociale et la stigmatisation.

Le directeur de la Fondation Pierre-Fabre, le pharmacien Christophe Jean-Marie, a, quant à lui, insisté sur le port des habits manches longues car les crèmes viennent en complément de la protection des albinos. De son côté, le consul honoraire de Saint-Marin au Congo, Marcelo Della Corte, a évoqué le défi majeur de l'association qui n'est autre que la pérennisation de cette activité. Il a toutefois rappelé les différentes actions menées par l'association, notamment le passage des médecins maliens au Congo, les séances d'interventions chirurgicales ainsi que des conférences au profit de cette couche sociale.

Au nom du gouvernement, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa a promis son appui à l'association pour la cause de tous.