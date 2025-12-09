Congo-Brazzaville: Corruption - La Halc appelle les jeunes à s'impliquer dans la lutte

Le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc), Emmanuel Ollita Ondongo, a formulé le voeu de voir davantage de jeunes s'engager activement contre le fléau en promouvant les valeurs d'intégrité et de transparence.

L'appel du président de la Halc, Emmanuel Ollita Ondongo, à l'implication de la jeunesse a été lancé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, commémorée le 9 décembre de chaque année. L'engagement de la couche juvénile, ici évoqué, cadre avec le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption : former l'intégrité de demain ».

« L'objectif de cette célébration est de pousser la jeunesse à s'engager activement dans la lutte contre la corruption pour la faire passer du statut de victime à celui d'acteur acharné contre ce fléau », a expliqué le président de la Halc en soulignant que les jeunes, par leur forte représentativité, sont une force pour éradiquer la corruption qui les prive de leurs droits fondamentaux : l'accès à une éducation de qualité et à d'autres services sociaux, les opportunités d'emplois, entre autres.

La Halc prévoit ainsi de renforcer la sensibilisation de la jeunesse à travers le slogan : « Oui, à l'intégrité, la corruption ne passera pas par moi ». « Elle voudrait également écouter les jeunes, leur offrir une plateforme d'expression, les incitant à développer une conscience critique vis-à-vis de la corruption », a indiqué Emmanuel Ollita Ondongo.

A l'ère du numérique, les technologies émergentes à la portée des jeunes leur permettent d'être à l'avant-garde pour créer des solutions qui augmentent la transparence, élargissent l'accès à l'information. Ce qui aide les lanceurs d'alerte à dénoncer les faits de corruption de manière sécurisée et anonyme. La Halc s'attelle, selon son président, à élaborer son plan stratégique multisectoriel de prévention et de lutte contre la corruption avec tous les acteurs identifiés de l'écosystème engagés dans cette lutte.

Par la même occasion, le président de la Halc a annoncé à toute personne chargée d'une mission de service public ou qui exerce une fonction publique, à titre permanent ou temporaire, pour le compte d'un organisme public ou d'une entreprise publique, de procéder à la formalité de déclaration d'intérêts conformément aux dispositions du décret n°2022-467 du 3 août 2022 fixant les modalités de prévention et de gestion de conflits d'intérêts. A cet effet, une permanence est ouverte au siège de l'institution selon le calendrier qui sera fixé par voie de presse.