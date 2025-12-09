Afrique: Mondial 2026 - Félix Tshisekedi confiant pour la qualification historique de la RDC

« La République démocratique du Congo n'est plus qu'à 90 minutes d'une qualification historique pour la Coupe du monde, 52 ans après notre unique participation », a déclaré le Président Félix Tshisekedi, lundi 8 décembre 2025, devant le Parlement.

Les Léopards, vainqueurs des barrages de la zone Afrique, joueront en mars 2026 la finale des barrages intercontinentaux au Mexique. Une victoire leur ouvrirait les portes de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Lors de son discours à la Nation, le Chef de l'État a exprimé toute sa confiance dans le succès des fauves congolais.

Un bilan sportif marqué par des avancées majeures

À cette occasion, Félix Tshisekedi a dressé le bilan de l'année dans le secteur sportif, rappelant que le sport est un vecteur de cohésion nationale et de rayonnement international. Le football, et particulièrement l'équipe nationale, a occupé une place centrale dans son intervention.

Parmi les réalisations citées devant les élus du peuple figurent :

Organisation d'un atelier national réunissant les ministres provinciaux des Sports.

Création d'une commission de suivi des résolutions des États généraux du sport.

Accueil pour la première fois de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF), un honneur inédit pour la RDC.

Infrastructures sportives : construction de la cité sportive olympique de Kisangani et lancement de stades de proximité à Kinshasa, en partenariat avec l'Agence française de développement.

Des performances remarquables des athlètes congolais

Le Président a également salué les exploits des sportifs congolais : médailles d'or aux championnats d'Afrique et compétitions mondiales, participation aux premiers Jeux scolaires africains, et qualification des Léopards pour la phase finale de la CAN 2025 au Maroc.