Congo-Kinshasa: Les rebelles de l'AFC-M23 installent leur administration dans la cité de Luvungi

La cité de Luvungi dans la plaine de la Ruzizi (Sud-Kivu) est désormais entre les mains de l'AFC-M23 depuis le week end dernier. Un des notables de Luvungi, contacté par Radio Okapi, affirme que les rebelles ont procédé lundi 8 décembre à la désignation d'un nouveau chef de la cité.

L'ancienne équipe dirigeante de Luvungi ayant fui, le chef de la cité voisine de Kamanyola a été désigné pour administrer les deux entités.

Après la cérémonie, une explosion s'est produite à Kanganiro dans un dépôt de vivres abandonnés par les militaires burundais, qui combattaient aux côtés des FARDC. L'explosion s'est produite lorsque les jeunes voulaient piller les vivres, selon les mêmes sources.

Les rebelles ont en effet trouvé une cité quasi vidée de sa population.

Panique à Sange

Pendant ce temps, la cité de Sange à 40 km de la ville d'Uvira est dans la panique. Les habitants ont commencé à fuir dans différentes directions pour se mettre à l'abri.

Des obus lancés à distance ont occasionné plus de 35 morts à Sange, un jour avant la prise de Luvungi. Les deux camps se rejettent la responsabilité.

Alors que la psychose sévit à Sange, certaines autorités contactées à Uvira rassurent que les FARDC et les Wazalendo consolident leurs positions. Un des notables d'Uvira déclare :

"Nous sommes réconfortés par la présence parmi nous du Chef d'Etat major général des FARDC".