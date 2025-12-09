Congo-Kinshasa: Les rebelles de l'AFC-M23 installent leur administration dans la cité de Luvungi

9 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La cité de Luvungi dans la plaine de la Ruzizi (Sud-Kivu) est désormais entre les mains de l'AFC-M23 depuis le week end dernier. Un des notables de Luvungi, contacté par Radio Okapi, affirme que les rebelles ont procédé lundi 8 décembre à la désignation d'un nouveau chef de la cité.

L'ancienne équipe dirigeante de Luvungi ayant fui, le chef de la cité voisine de Kamanyola a été désigné pour administrer les deux entités.

Après la cérémonie, une explosion s'est produite à Kanganiro dans un dépôt de vivres abandonnés par les militaires burundais, qui combattaient aux côtés des FARDC. L'explosion s'est produite lorsque les jeunes voulaient piller les vivres, selon les mêmes sources.

Les rebelles ont en effet trouvé une cité quasi vidée de sa population.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Panique à Sange

Pendant ce temps, la cité de Sange à 40 km de la ville d'Uvira est dans la panique. Les habitants ont commencé à fuir dans différentes directions pour se mettre à l'abri.

Des obus lancés à distance ont occasionné plus de 35 morts à Sange, un jour avant la prise de Luvungi. Les deux camps se rejettent la responsabilité.

Alors que la psychose sévit à Sange, certaines autorités contactées à Uvira rassurent que les FARDC et les Wazalendo consolident leurs positions. Un des notables d'Uvira déclare :

"Nous sommes réconfortés par la présence parmi nous du Chef d'Etat major général des FARDC".

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.