Nigeria: « Les otages libérés sont en route pour retrouver leurs familles », déclare à Fides l'évêque de Kontagora

9 Décembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — « Les 100 jeunes libérés se dirigent de Minna, la capitale de l'État du Niger, vers Papiri afin de pouvoir retrouver leurs familles », a déclaré à l'Agence Fides Bulus Dauwa Yohanna, évêque de Kontagora, le diocèse où, le 21 novembre, 315 personnes, élèves et personnel scolaire, avaient été enlevées par un commando armé qui avait attaqué l'école catholique St. Mary (voir Fides 24 et 26 novembre 2025).

« L'annonce de leur libération a été faite par les autorités militaires sans toutefois préciser les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu. Les enfants libérés ont été emmenés à Minna et sont maintenant de retour à Papiri pour enfin retrouver leurs proches », déclare l'évêque.

Un peu plus d'une centaine de personnes sont toujours aux mains des ravisseurs (une cinquantaine de jeunes se sont libérés eux-mêmes au moment de l'enlèvement, voir Fides 24/11/2025), mais nous sommes confiants que nous pourrons bientôt les retrouver eux aussi », conclut Mgr Yohanna.

Dans une déclaration du diocèse de Papiri partagée avec l'Agence Fides, Mgr Yohanna remercie le président nigérian Bola Ahmed Tinubu pour son engagement en faveur de la libération des étudiants.

