Afrique de l'Ouest: Baisse de 28% du résultat net de BOA Burkina Faso au troisième trimestre 2025

L'activité de Bank Of Africa (BOA) Burkina Faso au troisième trimestre 2025 n'a pas été fameuse avec notamment une baisse de 28% de son résultat net par rapport au troisième trimestre 2024, selon le rapport établi par l'équipe dirigeante de cet établissement bancaire.

Ce rapport met en exergue en effet un résultat net de 13,445 milliards de FCFA contre 18,594 milliards de FCFA au 30 septembre 2024. Ce résultat a été obtenu après prise en compte du coût du risque et des charges fiscales.

Durant la période sous revue, le produit net bancaire de la banque a progressé de 0,85%, avec une réalisation de 43,27 milliards de FCFA contre 43 milliards de FCFA au 30 septembre 2024. Selon la direction de la banque, cet accroissement s'est opéré grâce à l'évolution observée sur la marge bancaire nette de 5%.

Les dépôts effectués par la clientèle se sont élevés à 877 milliards de FCFA en évolution de 8%par rapport au 31 décembre 2024. Parallèlement, la BOA Burkina Faso a consenti à sa clientèle des crédits de 521 milliards de FCFA, en baisse de 11%.

De son côté, le résultat avant impôts enregistre une baisse de 29% à 15,230 milliards de FCFA contre 21,300 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024.