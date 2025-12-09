Afrique: Ecosystème du mobile - 30 milliards de dollars versés au titre des taxes et impôts en 2024

Le rapport « L'économie du mobile en Afrique 2025 » de GSMA révèle que les recettes fiscales totales du continent ont atteint 320 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente.

La même source souligne que la contribution du secteur des télécommunications mobiles aux finances publiques est considérable, avec plus de 30 milliards de dollars versés au titres des taxes et impôts applicables au secteur. Cette contribution provient en grande partie de la TVA sur les téléphones portables, des taxes sur les ventes, des droits d'accise et des droits de douane (12 milliards de dollars).

En 2024, note GSMA, la contribution totale de l'écosystème du mobile a représenté 9,8 % des recettes fiscales totales du continent. Au-delà de sa contribution directe, le secteur des télécommunications mobiles peut favoriser une collecte plus efficace des recettes fiscales en améliorant les processus fiscaux dans l'ensemble de l'économie.

Le rapport montre également que les paiements numériques et les services de mobile money sont un premier moyen d'y parvenir, notamment dans les pays en développement où l'activité économique reste largement informelle. Une autre approche consiste à utiliser des plateformes mobiles pour les déclarations fiscales et le paiement des impôts. Le faible taux de conformité fiscale est l'un des principaux obstacles au paiement des impôts par les particuliers et les petites et moyennes entreprises (PME).

En réponse, les gouvernements déploient des applications mobiles qui simplifient les procédures fiscales dans le but de réduire les frictions et d'améliorer les taux de conformité.