Gambie: La stabilité et la croissance économique sont les priorités du budget 2026 du gouvernement

Le ministre de l'économie et des finances, l'honorable Seedy Keita, a dévoilé les grandes lignes du Budget de 2026. Le ministre de l'économie s'est montré prudemment optimiste en raison du déclin de l'économie mondiale, mais le renouveau économique de la Gambie lui permettra de progresser et de connaitre des lendemains meilleurs.

Le ministre de l'économie a noté que l'économie mondiale devient de plus en plus polarisée et protectionniste, il est prévu une baisse de la croissance mondiale de 3.3 pour cent en 2024 à 3.1 pour cent en 2026. En dépit de cette baisse, l'économie de la Gambie connait une forte performance. « Il est prévu une augmentation du PIB réel de 5.6 pour cent en 2024 à 5.9 pour cent en 2025, et ce, bien au-delà de la moyenne en Afrique subsaharienne. »

Selon le ministre, cette croissance est stimulée par une plus grande stabilité macroéconomique, une meilleure productivité agricole, un renouveau des activités touristiques, les transferts réguliers de devises étrangères provenant de la diaspora gambienne, et les investissements du gouvernement visant à combler le déficit infrastructurel.

Il a déclaré que l'inflation, autrefois source de préoccupation, connait une légère baisse. Le taux stricte de la politique budgétaire de 17 pour cent maintenu par la Banque Centrale de la Gambie, et ce, depuis Aout 2023, a contribué à une baisse du taux d'inflation de 10.0 pourcent en septembre 2024 à 7.0 pour cent en octobre 2025. « Le dalasi s'est également stabilisé, avec une baisse considérable du taux de dépréciation par rapport aux autres devises étrangères. »

Le ministre de l'économie et des finances a salué le président Barrow pour avoir inspiré et amorcé les reformes visant à améliorer la collecte des revenus intérieurs, car elles ont permis d'excéder les objectifs visés en termes de collecte de revenus. Il est prévu que le rapport taxe-PIB atteigne 12 pour cent en 2025 et 13.2 pour cent en 2026, bien qu'il demeure en dessous de la moyenne régionale. L'objectif à long-terme du gouvernement, conformément à la Stratégie de Mobilisation des Ressources Internes, est d'égaler la moyenne de l'Afrique subsaharienne. »

Il a ajouté que les infrastructures sont au coeur des dépenses publiques. « Malgré les pressions fiscales, le gouvernement a achevé les Phases 1 et 2 du Sentier de l'OCI avec un financement à hauteur de 35 pour cent. De nombreux projets de construction de routes, notamment Kiang-West (87km), Nuimi-Hakalang (85km), et le projet de construction en cours de la route de Kabbada (102km), ont tous été réalisés avec l'apport des revenus internes. Sur le plan national, 355 km de routes prioritaires sont en cours de construction. »

Dans le domaine de l'agriculture, Mr Keita a souligné que le gouvernement soutient le monde agricole à grande échelle en vue de la réduction des couts de production et de la multiplication des rendements. Cela inclut des subventions à hauteur de 900 millions de dalasis pour la culture de vergers et l'approvisionnement gratuit d'engrais et de semences de haute qualité. « La Société Nationale de Transformation et de Commercialisation des Produits Alimentaires (NFSPMC) a également été allouée plus de 300 million de dalasis en termes de placement en actions afin de consolider ses opérations. »

« Une portion substantielle des dépenses nationales est toujours utilisée pour stabiliser le secteur électrique, qui a perçu des subventions à hauteur de 1.3 milliards de dalasis en 2024 et de 1 milliard de dalasis en 2025 et 2026. Malgré les modalités fiscales strictes, Mr Keita a assuré que la mise en oeuvre d'importants projets et programmes du gouvernement se poursuivra en 2026. »

Il est prévu que le déficit fiscal du Budget de 2026 connaisse une légère baisse pour se situer à 1 pour cent du PIB, comparé à 1.3 pour cent en 2025, mettant ainsi en lumière les efforts du gouvernement en vue de la consolidation et de la stabilisation de la dette, ainsi que pour l'allègement de la pression sur le secteur privé.

Le ministre a dévoilé le thème central du gouvernement; le rehaussement bu bien-être et du niveau de vie des Gambiens. Mr Keita a poursuivi pour dire que le budget 2026 du gouvernement a trois principaux objectifs : maintenir la stabilité macroéconomique, approfondir les reformes structurelles, et consolider les mécanismes de gestion des finances publiques.

« Les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'agriculture recevront 18.6 milliards de dalasis, représentant la plus grosse tranche du budget total, soit 35.3 pour cent. »