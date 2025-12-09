La Banque Centrale de la Gambie a annoncé un flux permanent de devises étrangères dans le pays ; les transferts de fonds privés ont atteint 638.4 millions de dollars entre Janvier et Septembre 2025. Le gouverneur de la Banque Centrale de la Gambie, Mr Buah Saidy, a fait cette révélation lors de la conférence de presse trimestrielle du Comité de Politique Budgétaire de la banque.

Selon le gouverneur, 24.3 pour cent de ces transferts de fonds provenaient des Etats Unis, démontrant ainsi le rôle des membres de la diaspora gambienne qui continuent de soutenir leurs familles et le pays grâce à l'injection de liquidités étrangères dans l'économie nationale.

Il a noté que le marché des changes continue de fonctionner normalement car les transactions relatives aux devises étrangères se sont élevées à 2.4 milliards de dollars durant les neuf premiers mois de 2025, une hausse par rapport aux 2.1 milliards de dollars enregistrés durant la même période de l'année passée.

Malgré les incertitudes globales, le dalasis a tenu bon durant la majeure partie de l'année. De juin à septembre, la valeur du dalasis a connu une légère majoration de 0.1 pour cent par rapport au dollar américain. Cependant, le dalasi a fléchi par rapport à certaines devises étrangères, dépréciant de 4.3 pour cent par rapport à l'euro, de 1 pour cent par rapport au livre sterling britannique, et de 2.6 pour cent par rapport au FRANC CFA.

Concernant le commerce international, la Banque Centrale de la Gambie a annoncé une légère amélioration. Le déficit de la balance commerciale est passé à 698.7 million de dollars américains, une baisse par rapport aux 727.9 millions de dollars de l'année passée. Les importations principales, notamment l'électricité, le carburant, les matériaux de construction et les produits alimentaires, ont connu une hausse de 2.9 pour cent pour atteindre le seuil de 1 milliard de dollars, tandis que les exportations ont connu une forte hausse de 22.8 pour cent pour atteindre 309.6 millions de dollars. »

Le gouverneur a déclaré que le déficit du compte courant du pays a diminué au cours des trois premiers trimestres de 2025 pour atteindre 66.7 millions de dollars, indiquant une amélioration par rapport aux 78.7 millions de dollars enregistrés en 2024. Le gouverneur de la Banque Centrale de la Gambie a attribué ce progrès à des recettes touristiques plus élevés, la hausse des exportations, ainsi que les flux permanents de liquidités étrangères.

Il a également assuré le public que la Banque Centrale de la Gambie continue de maintenir un solide pare-chocs de réserves étrangères, et ce, en vue de protéger l'économie nationale des secousses extérieures. A compter d'octobre 2025, les réserves internationales brutes avaient atteint 493.11 millions de dollars, assez pour couvrir 4.4 mois d'importations.

Concernant le domaine de la fiscalité, il a déclaré que les performances du gouvernement démontrent une amélioration. « Les données préliminaires pour la première moitié de 2025 montrent que le déficit global, y compris les dons et subventions, est tombé à 6 milliard de dalasis, par rapport aux 8.6 milliards de dalasis durant la même période de 2024. Le gouverneur a attribué cela aux réformes fiscales qui ont favorisé l'amélioration du mécanisme de collecte de revenus. »

Cependant, il a noté que le déficit, si les dons et subventions ne sont pas pris en compte, a connu une légère hausse de 1.8 pour cent, s'élevant de 15.2 à 15.5 milliards de dalasis entre les neuf premiers mois de 2024 et de 2025.

Le gouverneur de la Banque Centrale de la Gambie a conclu que bien que les difficultés persistent, la perspective globale révèle la résilience de l'économie nationale, et ce, grâce à des transferts de fonds conséquents, aux fortes réserves de devises étrangères, et à une amélioration des performances liées à la collecte de revenus.

