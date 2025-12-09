Afrique: Bassirou Diomaye Faye - 'Le continent affirme sa souveraineté énergétique et son droit à décider de son destin'

Diamniadio — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est réjoui de voir l'Afrique, longtemps limitée au rôle de fournisseur de matières premières, "affirmer aujourd'hui son droit à façonner son propre destin, en valorisant ses ressources, ses compétences, ses talents et sa capacité à bâtir une souveraineté énergétique moderne, solide et durable".

"Notre ambition est claire, c'est faire de l'Afrique un espace d'opportunité, un moteur de croissance et un modèle de coopération", a d'abord relevé le chef de l'Etat à l'ouverture du 4ème Sommet MSGBC Oil Gas Power 2025 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio.

"Energie, Pétrole et Mines en Afrique : Synergie pour un développement économique inclusif", est le thème de cette rencontre de deux jours qui réunit les ministres en charge des ressources naturelles des pays membres de ce groupe.

Des décideurs, des investisseurs et acteurs de l'énergie en Afrique, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, la Banque africaine de l'énergie et la Chambre africaine des pays exportateurs de pétrole, prennent part également à ce sommet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le MSGBC (regroupant la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la République de Guinée), n'est pas seulement un bassin géologique partagé, c'est une communauté de destins", a indiqué le président Faye.

Il a parlé d'un ensemble de nations "convaincues que nos ressources partagées doivent devenir désormais les leviers d'une croissance inclusive, génératrice d'emplois, d'innovation et de prospérité collective".

Selon Bassirou Diomaye Faye, atteindre cet objectif "exige la construction d'un marché énergétique intégré, l'harmonisation de nos politiques, la mutualisation de nos infrastructures et l'établissement d'une capacité commune à peser davantage dans les arbitrages mondiaux".

A titre d'exemple, il a cité le projet d'exploitation gazier, Grande Tortue Ahmeyim (GTA), réunissant la Mauritanie et le Sénégal, et démontrant que "l'Afrique peut concevoir, financer et livrer des projets de transports pétroliers complexes".

Le président sénégalais estime qu'une dynamique similaire doit, aujourd'hui, être élargie à l'ensemble du bassin MSGBC, puis à toute l'Afrique de l'Ouest, afin de "bâtir de véritables corridors énergétiques, des plateformes industrielles d'envergure et des chaînes de valeur au bénéfice de nos économies et de nos peuples".

"L'Afrique est prête. Elle vous accueille dans un environnement qui se stabilise, qui se structure et qui avance avec une vision claire, des stratégies éprouvées et des projets concrets", a-t-il lancé aux investisseurs internationaux.

Il précise toutefois qu'investir en Afrique ne doit pas se limiter à "extraire des ressources", mais il doit impliquer une "participation à une oeuvre plus grande qui passe par la création d'emplois pour la jeunesse, le développement d'industries compétitives et l'émergence d'innovations qui porteront le continent vers l'avenir".

"Chaque projet pétrolier, gazier ou énergétique doit être une opportunité pour nos peuples, une source de prospérité partagée et un levier de transformation économique", a-t-il poursuivi.