Sénégal: Diourbel - L'élaboration de la future politique nationale de l'emploi au menu d'une réunion consultative

Diourbel — Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Njekk Sarré, a présidé, mardi, à Diourbel, une réunion de consultative consacrée à l'élaboration de la nouvelle politique nationale de l'emploi "cohérente" et "adaptée aux enjeux actuels".

"Dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, le gouvernement a inscrit l'emploi et l'employabilité parmi ses priorités majeures. En ce sens, le président de la République a instruit le ministère de l'Emploi d'élaborer un document de politique nationale de l'emploi cohérent et adapté aux enjeux actuels", a-t-il déclaré à l'ouverture de la rencontre.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives locales, des chefs de services techniques déconcentrés et des représentants des organisations communautaires de base.

Son objectif est de promouvoir une approche participative et concertée, afin de produire un document stratégique reflétant à la fois les aspirations des populations, les réalités locales et les priorités spécifiques de chaque région, a déclaré Moustapha Njekk Sarré.

Il a ainsi appelé à l'engagement de l'ensemble des parties prenantes pour que ces consultations débouchent sur un rapport de diagnostic régional structuré, assorti de recommandations concrètes, destiné à alimenter la future politique nationale de l'emploi.

"L'élaboration d'une politique ambitieuse, inclusive et durable en matière d'emploi ne peut se faire sans l'implication des acteurs locaux. C'est collectivement, dans un esprit de dialogue, de responsabilité partagée et de projection vers l'avenir, que nous jetterons les bases solides de cette nouvelle politique au service des populations", a souligné le ministre.