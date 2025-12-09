Afrique: Le président Faye appelle ses pairs africains à bâtir une politique d''autonomie énergétique fondée sur la confiance'

Diamniadio — Le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a invité mardi à Dakar ses pairs africains à aligner leurs politiques en vue de bâtir une "autonomie énergétique africaine fondée sur la coopération et la confiance".

"Cet appel à l'engagement collectif prend tout son sens dans un environnement mondial où la transition écologique s'impose désormais comme une exigence incontournable", a t -il dit mardi à l'ouverture de la quatrième édition de la conférence et exposition du forum MSGBC Oil, Gas et Power (sigle anglais) au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio.

Cette rencontre, axée sur le thème "Energie, pétrole et mines en Afrique : synergie pour un développement économique inclusif", a réuni les ministères en charge des ressources énergétiques de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée Bissau, de la République de Guinée et du Sénégal. Plusieurs autres officiels, des experts et d'acteurs divers ont pris part à la rencontre

Bassirou Diomaye Faye a invité les "gouvernements, entreprises, institutions, investisseurs à s'engager ensemble pour connecter l'ensemble des réseaux dans une dynamique juste et équitable".

"Les hydrocarbures ne sont pas un obstacle, mais un tremplin pour financer l'accès universel à l'électricité, pour accélérer le développement des énergies renouvelables et ouvrir la voie aux technologies nouvelles", a déclaré le chef de l'Etat sénégalais.

Pour Bassirou Diomaye Faye, "l'avenir repose sur des alliances stratégiques, favorisant la réassociation du gaz au solaire, du pétrole à l'hydrogène et même au nucléaire pour une stabilité énergétique garantie".

"C'est par cette complémentarité que nous pourrons asseoir durablement une souveraineté énergétique africaine au service de la prospérité de nos peuples et de la stabilité de notre continent", a-t-il relevé.

Dans cette dynamique, des organisations panafricaines telles que l'Organisation des pays producteurs de pétrole, et la Banque africaine de l'énergie ont un rôle stratégique à jouer, a fait remarquer le président de la République du Sénégal.

"Ces organisations sont les instruments de cette intégration, les garantes de la souveraineté et les catalyseurs de financements africains pour des projets africains", a-t-il poursuivi.

Il a estimé que ces organisations "qui incarnent la vision d'une Afrique qui s'organise, qui investit et qui décide pour elle-même".

"Les défis sont à la portée de l'Afrique", a insisté Bassirou Diomaye Faye.

Il a déclaré que ce forum constitue une opportunité "pour faire émerger des décisions fortes, des partenariats concrets et une vision consolidée pour une Afrique plus forte, plus unie et pleinement souveraine".

Les délégations de la Chambre africaine de l'énergie, du Forum des pays exportateurs de pétrole, du groupe 400 ainsi que des partenaires du secteur de l'énergie en Afrique prennent à cet événement majeur du calendrier énergétique africain.

Cette rencontre se veut un rendez-vous de formulation des contours du futur énergétique du continent africain.