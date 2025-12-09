Sénégal: Le PADESS, un dispositif avec un impact 'réel et décisif' sur les activités économiques de ses bénéficiaires

Des femmes bénéficiaires du Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) ont salué, lundi, un impact "réel, durable et décisif" de ce dispositif sur le développement de leurs activités génératrices de revenus, l'amélioration de leurs revenus et la stabilité de leurs foyers, lors d'une caravane de presse effectuée dans plusieurs zones de Dakar.

Cette caravane de trois jours entre dans le cadre d'une démarche de communication-bilan visant à mettre en lumière les réalisations et impacts du programme dans les zones vulnérables.

Dans les communes de Guédiawaye et Ndiarème, Ndieub Fall, actrice porteuse de dynamique communautaire (APDC), a affirmé que 272 personnes, dont 212 femmes, ont bénéficié de financements individuels variant entre 50 000 à 200 000 francs CFA.

Ces appuis ont permis à de nombreuses bénéficiaires "d'augmenter la quantité de leurs produits et d'élargir leurs gammes" , notamment dans le commerce alimentaire, la poissonnerie, la transformation de céréales et la pâtisserie.

Des entrepreneures de Dakar évoluant dans la couture, l'agroalimentaire ou l'artisanat ont également témoigné d'un changement positif notable dans leurs activités génératrices de revenus.

Coumba Ndiaye, PDG de PIC Création, explique que le financement reçu à travers le PADESS a contribué à l'acquisition de matériels essentiels à son métier de couturière.

"Avant le PADESS, je vivais essentiellement de l'appui de mon mari. Aujourd'hui, mon entreprise avance, et cela a apporté une ambiance plus paisible dans mon foyer ", confie-t-elle.

D'autres bénéficiaires, à l'image de Penda Badiane, fondatrice de la marque Gana, spécialisée dans l'extraction d'huile à partir de produits du terroir (moringa, sésame, baobab), évoquent une véritable transformation de leurs unités de production.

"Nous sommes passés d'une machine de 5 kilogrammes à une capacité de 100 kilogrammes par jour. Désormais, nos produits sont présents dans les grandes surfaces ", indique-t-elle.

Au niveau communautaire, la présidente du comité de gestion du Centre départemental d'assistance et de formation pour la Femme (CEDAF) de Dakar, Maty Ndiaye, signale que le PADESS a permis de réduire sensiblement les charges liées à la production grâce à la mise à disposition de moulins, fours et moyens de transformation.

"Tout à nos débuts, il fallait louer des machines et payer le transport pour accéder au matériel. Aujourd'hui, nous produisons sur place, avec un meilleur coût et une meilleure qualité ", se réjouit-elle.

Le PADESS, un souffle d'air pour femmes entrepreneures

Ces femmes bénéficiaires rappellent par ailleurs qu'avant l'arrivée du PADESS, elles dépendaient largement des crédits bancaires, souvent difficiles à obtenir et assortis de conditions jugées "contraignantes".

Le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal leur a permis "de souffler", grâce au financement qu'il leur octroie afin qu'elles puissent poursuivre des activités jusque-là limitées par le manque de moyens.

Outre le volet financier, l'accompagnement du PADESS inclut des formations pratiques en transformation, pâtisserie, gestion comptable et financière, ainsi que la couverture sanitaire via la Stratégie nationale de couverture sanitaire universelle (SNCSU).

De l'avis de ces femmes bénéficiâmes, ces appuis sont essentiels dans l'amélioration de la qualité des produits et la structuration des initiatives locales.

Plusieurs d'entre elles, dont Fama Seck, membre du réseau dénommé REBEC, Awa Diagne, Ndack Kébé ou encore Coumba Seine Diop et Sokhna Touré, affirment constater des changements significatifs dans leurs foyers, grâce à des revenus plus réguliers.

"Nous arrivons désormais à participer aux dépenses et à soutenir nos familles", disent-elles en choeur.

C'est pourquoi Penda Badiane, Salimata Gueye et Fatou Sarr, des commerçantes détaillantes dans l'un des 14 marchés de Guédiawaye, bénéficiant de l'appui du PADESS, à l'instar de différents groupements et entrepreneures rencontrés, ont exprimé leur volonté de poursuivre leur collaboration avec le projet.

Toutes ces femmes ont également manifesté leur souhait d'avoir accès aux guichets supérieurs, afin de consolider leurs acquis, passer à l'échelle supérieure, diversifier leurs activités et conquérir de nouveaux marchés, notamment à l'exportation.