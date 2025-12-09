Afrique: CAN 2025 - Vingt-six ivoiriens retenus, Zaha de retour et Adingra absent

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé, a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour prendre part à la Coupe d'Afrique des nations 2025, sans le meilleur jeune joueur de la dernière édition, Simon Adingra, et avec le retour de Wilfried Zaha, a annoncé mardi la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire remettra son trophée en jeu dans moins de deux semaines au Maroc, où se tiendra la prochaine édition de la CAN 2025 (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026).

Faé a constitué un groupe de 28 joueurs dont deux réservistes, mêlant expérience et jeunesse, avec de nombreux joueurs évoluant dans les principaux championnats européens. Seko Fofana, Franck Kessié et Sébastien Haller figurent bien dans la liste.

En manque de temps de jeu à Sunderland (Premier League anglaise), Simon Adingra, élu meilleur jeune joueur de la dernière édition et homme du match de la finale, ne fait pas partie des joueurs retenus.

La sélection est également marquée par le retour de Wilfried Zaha, dont la dernière apparition avec les Éléphants remonte au 17 octobre 2023, lors d'un match amical contre l'Afrique du Sud (1-1).

Liste complète :

Gardiens : Yahia Fofana (Angers SCO, France), Badra Ali Sangaré (Tshwane University, Afrique du Sud), Mohamed Koné (Le Havre, France), Allan Lafont (FC Nantes, France) ;

défenseurs : Emmanuel Agbadou (Reims, France), Willy Boly (Nottingham Forest, Angleterre), Ousmane Diomandé (Sporting CP, Portugal), Guela Doué (Stade Rennais, France), Ghislain Konan (Al-Fayha, Arabie Saoudite), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen, Allemagne), Evan N'Dicka (AS Roma, Italie), Serge Aurier (Nottingham Forest, Angleterre), Armel Zohouri (PEC Zwolle, Pays-Bas), Christopher Operi (Le Havre, France) ;

milieux : Seko Fofana (Al-Nassr, Arabie Saoudite), Jean-Philippe Gbamin (Trabzonspor, Turquie), Christ Immanuel Ouattara (Vitesse Arnhem, Pays-Bas), Franck Kessié (Al-Ahli, Arabie Saoudite), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest, Angleterre), Jean-Michael Seri (Hull City, Angleterre) ;

attaquants : Vakoun Bayo (Charleroi SC, Belgique), Oumar Diakité (Stade de Reims, France), Amad Diallo (Manchester United, Angleterre), Yann Diomandé (Watford, Angleterre), Sébastien Haller (Borussia Dortmund, Allemagne), Jean-Philippe Krasso (Étoile Rouge de Belgrade, Serbie), Bazoumana Touré (Al-Fayha, Arabie Saoudite), Wilfried Zaha (Galatasaray, Turquie) ;

réservistes : Maxwel Cornet (West Ham United, Angleterre), Guus Til (PSV Eindhoven, Pays-Bas), Simon Falette (FC Metz, France).