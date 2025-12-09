Sénégal: Le ministère de l'Urbanisme doté de plus de 270 milliards FCFA en autorisation d'engagement

Le projet de budget 2026 du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires est arrêté à 270,8 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et 250,8 milliards en crédits de paiement (CP), a appris l'APS de source officielle.

Lors de l'examen du projet de budget 2026 du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, le gouvernement était représenté par le ministre de tutelle Moussa Bala Fofana, accompagné de son collègue des Finances et du Budget Cheikh Diba, du secrétaire d'État chargé du Logement Momath Talla Ndao et de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

Le projet de budget 2026 du ministère de l'Urbanisme répartit les crédits entre cinq programmes :

Le programme "Pilotage et gestion administrative" s'élève à 4,75 milliards de francs CFA en AE et 4,68 milliards en CP, principalement pour le personnel.

La composante "Aménagement et développement urbains et ruraux" s'établit à 107,9 milliards de francs CFA en AE et 88,1 milliards en CP, dont plus de 102 milliards destinés aux investissements de l'État.

Le projet sur la "Gouvernance territoriale" est estimé à 4,53 milliards de francs CFA en AE et 4,48 milliards en CP, incluant 2,4 milliards de transferts courants.

le programme sur le "Financement du développement territorial" est le plus doté avec 124,86 milliards de francs CFA en AE et en CP, dont 78,88 milliards en transferts en capital.

Une enveloppe de 28,73 milliards francs CFA, dont 20 milliards consacrés aux investissements de l'État, est allouée au "Logement et cadre de vie".