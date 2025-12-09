Tunisie: Tunis élue capitale du tourisme arabe pour l'année 2027

Tunis — Tunis a été élue capitale du tourisme arabe pour l'année 2027, à l'occasion de la 28e session ordinaire du Conseil ministériel arabe du tourisme, tenue à Bagdad, en Irak, les 8 et 9 décembre 2025.

Cette distinction reflète une reconnaissance arabe des atouts touristiques, culturels et archéologiques de la capitale de la Tunisie et met en valeur ses spécificités dans les domaines des arts, de l'artisanat, du patrimoine et de la créativité urbaine et architecturale, outre son adhésion au Réseau des Villes créatives de l'UNESCO pour l'année 2026.

Lors de cet évènement, la Tunisie a, par ailleurs, été élue membre du bureau exécutif et vice-présidente du Conseil ministériel arabe du tourisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Soufiane Tekaya, qui prenait part aux travaux de cette session, a déclaré que la réunion ministérielle se tient dans un contexte marqué par des changements rapides au niveau mondial qui font du tourisme un secteur vital, où se croisent les enjeux économiques, sociaux et culturels, et dont la gestion exige une vision prospective fondée sur la flexibilité, l'innovation et la durabilité.

Cité dans un communiqué du département du Tourisme, le ministre a ajouté "qu'il est aujourd'hui clair que l'avenir du tourisme arabe dépendra du niveau de coopération entre les pays arabes et leur capacité à construire un système régional intégré qui dépasse les initiatives isolées pour aboutir à des projets concrets communs".

Il a, par ailleurs, évoqué les efforts déployés par la Tunisie, ces dernières années, pour développer son infrastructure touristique en misant sur la numérisation, la promotion via le recours aux technologies modernes, à l'intelligence artificielle et à la création de contenu.

La Tunisie travaille également, selon le ministre, à stimuler l'investissement touristique, à renforcer la qualité des services, à évoluer vers un tourisme haut de gamme, à soutenir les startups, tout en accordant un intérêt particulier aux produits touristiques porteurs tels que le tourisme culturel, le tourisme de santé, le tourisme de congrès, le tourisme saharien et oasien, devenus des atouts principaux de l'offre touristique tunisienne.

Tekaya a, en outre, réaffirmé "la position inébranlable de la Tunisie en faveur du peuple palestinien frère et son engagement à protéger son patrimoine touristique et à le promouvoir en tant que partie intégrante de l'identité culturelle arabe commune".

À l'occasion de cette participation, le ministre s'est entretenu avec les ministres du Tourisme libyen, jordanien, omanais et irakien, ainsi qu'avec la ministre du Tourisme bahreïnienne.