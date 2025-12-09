Ile Maurice: Une Course de l'unité pour inspirer les jeunes à dire non à la drogue

Une Course de l'unité a été organisée par le ministre de la Jeunesse et des sports, en collaboration avec plusieurs parties prenantes, le dimanche 7 décembre, sur le thème «Morisien mobilize kont ladrog». L'événement ayant été un succès, le ministre de tutelle, Deven Nagalingum, a annoncé la poursuite de ce type d'initiatives dans le but d'impliquer davantage de jeunes et de les protéger des influences néfastes, notamment des drogues.

Plus d'une centaine de jeunes ont participé à un relais pédestre de 46 kilomètres, parcourant cinq villes, avant de franchir la ligne d'arrivée à Rose-Hill. La course a été remportée par la ville de Curepipe, avec un chèque de Rs 100 000 en récompense.

Le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, a encouragé les jeunes à s'engager dans le sport pour éviter les fléaux qui les guettent. Il a également annoncé que la National Agency for Drug Control (NADC) serait mobilisée dans la lutte contre la drogue. «Dan lasemenn ki divan nou-la, pou ena bann developman inportan kote komba kont ladrog.» Ajoutant : «La NADC prendra un nouveau départ dans son combat contre la drogue. Mo demann tou bann zen atraver spor e an zeneral mobilize kont ladrog.»

Lauthan : «Avec les recrutements, il y aura un nouvel élan pour la NADC»

Contacté au téléphone pour savoir en quoi consiste ce «nouveau départ» de la NADC, Sam Lauthan, président de cet organisme, qui a essuyé divers critiques ces derniers temps, notamment en ce qui concerne la lenteur à mettre en oeuvre des mesures concrètes pour lutter contre le fléau de la drogue, a confirmé qu'il avait eu des «lourdeurs administratives». Cependant, il a dit rester confiant qu'avec les récents recrutements à la NADC, «pou ena enn lot lelan, enn lot demaraz».

Le recrutement de coordonnateurs pour divers départements est également en cours, notamment dans les domaines de la recherche, la répression, la prévention, le traitement du VIH/sida et la réinsertion. Six divisions sont concernées et le processus de recrutement touche à sa fin avec des approbations devant être confirmées. Sam Lauthan a déclaré : «Je crois que c'est au personnel que le Premier ministre adjoint a fait allusion quand il a dit nouveau départ car avant, on n'avait pas de personnel. Il n'y avait que moi et les autres membres du board. Donc, il y aura un nouvel élan dès cette semaine. C'est tout ce que je peux dire pour le moment.»