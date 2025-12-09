Ile Maurice: Mahend Gungapersad mise sur le bilinguisme et l'innovation éducative

9 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, s'est récemment rendu à La Réunion afin de mieux comprendre le fonctionnement du système éducatif français. Lors de la visite du président français, Emmanuel Macron, à Maurice, plusieurs protocoles d'accord avaient été signés dans le domaine de l'éducation. Parmi eux, une déclaration d'intention portant sur le développement d'un enseignement bilingue francophone et sur l'appui à la politique linguistique dans le système éducatif mauricien, conclue entre Mahend Gungapersad et l'ambassadeur de France, Frédéric Bontems.

Le déplacement du ministre à La Réunion, effectué sur trois jours en novembre, s'articulait autour de trois axes majeurs. D'abord, le renforcement de la langue française en milieu multilingue, enjeu partagé par La Réunion et Maurice. Ensuite, le développement d'une formation professionnelle modernisée, alignée sur les besoins des économies bleue et verte, du numérique ainsi que des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme.

Enfin, les innovations et expérimentations destinées à transformer les systèmes éducatifs, notamment grâce au numérique et à l'éducation au développement durable. Au programme figuraient également des rencontres avec le recteur Mehdi Rostane et le préfet de La Réunion, ainsi que des visites d'établissements scolaires.

Pour les responsables réunionnais , cette mission témoigne d'un approfondissement de la coopération diplomatique et éducative entre Maurice et La Réunion. En misant sur la formation linguistique et professionnelle, les deux territoires entendent valoriser leurs atouts culturels et économiques communs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'accent mis sur le développement durable reflète par ailleurs une volonté croissante d'adapter les systèmes éducatifs aux défis mondiaux, tandis que les initiatives autour du numérique soulignent la nécessité de répondre aux mutations technologiques.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.