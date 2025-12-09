Ile Maurice: Danakil en concert ce soir

Le hall d'arrivée de l'aéroport SSR de Plaisance était animé le samedi 6 décembre. Le groupe français Danakil, figure majeure du reggae hexagonal, a posé le pied à Maurice sous les applaudissements de quelques fans et l'accueil chaleureux de l'équipe de Culture Events and Production.

Sourires, poignées de main, retrouvailles : dès les premières minutes, l'ambiance donnait le ton du week-end musical à venir. Cette venue marque l'ouverture de la 11e édition du One Live Muzik Festival, devenu un rendez-vous essentiel pour les amateurs de reggae, de musique live et de textes engagés. Danakil y donne deux concerts distincts, révélant deux facettes de son identité : un show full band samedi soir, et une soirée acoustique ce soir - un format rarissime dans leur carrière.

Un format acoustique exceptionnel

À sa sortie de l'aérogare, Balik, le chanteur du groupe, exprimait son enthousiasme pour ce concert acoustique peu commun. Selon lui, cette configuration est l'occasion de revisiter leur répertoire sous un angle inédit : «Ce soir, c'est une version plus acoustique, et ça, c'est assez rare... Je n'ai pas souvenir qu'on l'ait fait beaucoup, en tout cas pas un concert aussi long», confie-t-il. Le groupe a voulu conserver une base musicale riche tout en privilégiant l'intimité : «On garde un clavier, trois choristes, une guitare, des percussions... Avec quatre voix sur scène, on peut faire plein de belles choses. C'est une ambiance "au coin du feu", presque comme à la maison. Très intimiste.»

Ce travail de réarrangement offre également au groupe l'occasion de redécouvrir ses propres morceaux : «Ça nous permet de retravailler les chansons différemment, de changer les dynamiques, de jouer avec les harmonies... C'est intéressant pour nous autant que pour le public.»

Un retour chargé d'émotion

Pour Danakil, Maurice est bien plus qu'une simple date de tournée. Leur dernière venue remonte à 2018, un souvenir encore vif. Balik résume ce sentiment avec sincérité : «La vie est longue et courte à la fois... J'ai l'impression que c'était hier, mais en fait ça fait sept ans. Alors on sait que ces moments-là sont rares. On essaie de les transformer en quelque chose d'unique.»

Cette émotion se ressent dans leur volonté de partager, mais aussi de recevoir : «La musique, c'est un partage. Plus on voyage loin de nos bases, plus chaque concert devient particulier. On prend l'énergie du public autant qu'on lui donne la nôtre. »

Une scène ouverte sur l'océan Indien

Le One Live Muzik Festival accueillera également des artistes venus de la région, affirmant son ancrage dans la scène musicale de l'océan Indien : Solah, voix prometteuse de La Réunion, ainsi que Sayaa, Bilygane et Manu Desroches partageront l'affiche pour deux soirées de célébration musicale.

Les billets sont proposés à Rs 1 800 la soirée ou Rs 3 000 pour le pass deux jours. Une restauration sera disponible sur place et des parkings sont prévus dans les rues avoisinantes.

Avant de rejoindre son équipe, Balik a tenu à adresser un message simple et chaleureux au public mauricien : «J'invite tous les Mauriciens : les jeunes, les familles, les anciens... Venez tous. On va partager un moment rare, quelque chose dont on parlera encore dans quelques années.»

Avec leur arrivée et la promesse de deux performances complémentaires - l'une explosive, l'autre intimiste - Danakil offre à Maurice un week-end musical qui s'annonce mémorable, entre énergie, émotion et communion avec le public.