Cote d'Ivoire: Mardi 9 décembre 2025 - Journée internationale de lutte contre la corruption

Avec 1,9 milliard de jeunes dans le monde, la lutte contre la corruption est vitale pour l'avenir de près d'un quart de la population mondiale.

La campagne pour la Journée internationale de lutte contre la corruption 2024-2025 met l'accent sur le rôle que jouent les jeunes défenseurs de l'intégrité en sensibilisant à la corruption et à son impact sur leurs communautés.

Ces jeunes participeront activement aux discussions, partageront leurs expériences et proposeront des solutions innovantes pour lutter contre la corruption.

La campagne amplifiera leurs voix, en leur permettant d'exprimer leurs préoccupations et leurs aspirations, avec l'espoir que leurs appels seront entendus et suivis d'effets.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La construction d'un monde juste et d'une planète durable n'est possible que si la corruption n'y fait pas obstacle. Unis, nous pouvons combattre la corruption.

Contexte

La corruption est un phénomène social, politique et économique complexe, qui touche tous les pays.

Elle sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale.

La corruption s'attaque aux fondements des institutions démocratiques en faussant les élections, en corrompant l'État de droit et en créant des appareils bureaucratiques dont l'unique fonction réside dans la sollicitation de pots-de-vin. Elle ralentit considérablement le développement économique en décourageant les investissements directs à l'étranger et en plaçant les petites entreprises dans l'impossibilité de surmonter les « coûts initiaux » liés à la corruption.

Le 31 octobre 2003, l'Assemblée générale a adopté la Convention des Nations Unies contre la corruption, et a prié le Secrétaire général de charger l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) d'assurer le secrétariat de la Conférence des États Parties à la Convention.

Depuis lors, 190 parties se sont engagées à respecter les engagements de la convention en matière de lutte contre la corruption, ce qui témoigne d'une reconnaissance quasi universelle de l'importance de la bonne gouvernance, de l'obligation de rendre compte et de l'engagement politique.

Le 9 décembre a été déclaré Journée internationale de lutte contre la corruption, afin de sensibiliser le monde à ce problème et pour faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte et de prévention.

À l'occasion de son vingtième anniversaire, il est important de rappeler que cette convention et les valeurs qu'elle promeut sont plus importantes que jamais, ce qui exige que chacun unisse ses efforts pour lutter contre ce crime.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'ONUDC sont à l'avant-garde des efforts entrepris contre la corruption.