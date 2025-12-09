Cote d'Ivoire: Défis liés à l'industrie aérienne - L'IATA échange avec des journalistes africains à son siège

L'Association du transport aérien international (Iata) reçoit à son siège de Genève, en Suisse, des journalistes venus de différents pays, dont plusieurs d'Afrique, dans le cadre de son évènement dénommé « Global Iata Media Days ».

Ces journées, prévues les 9 et 10 décembre 2025, seront l'occasion pour la direction de l'Iata de partager avec les professionnels des médias les défis actuels auxquels est confronté le transport aérien, mais aussi les avancées et innovations réalisées ces dernières années pour améliorer l'expérience voyage.

Divers experts de l'association, dont le directeur général Willie Walsh, fourniront aux journalistes des précisions sur les problématiques relatives à la chaîne d'approvisionnement. Ils présenteront également les tendances et les opportunités du fret aérien ainsi que les progrès accomplis pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Les spécialistes de l'Iata aborderont par ailleurs les dernières évolutions dans le domaine des paiements, sans oublier les opportunités liées à l'identité numérique.

En prélude à la 42e assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci), qui s'est tenue du 23 septembre au 3 octobre 2025, à Montréal, au Canada, le directeur général de l'Iata, Willie Walsh, avait déjà entretenu des journalistes de divers médias sur ses priorités actuelles.

Dans ce chapelet égrené par Willie Walsh, la sécurité, la durabilité et l'efficience figuraient en pole position. « Il est essentiel que nous obtenions un soutien plus ferme à la production de Saf (Ndlr : carburant d'aviation durable), et au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale, qui sont des facteurs clés de l'engagement de l'aviation à éliminer ses émissions nettes d'ici à 2050 », a-t-il souligné.

La question des commandes de nouveaux avions demeure également une priorité. « À l'échelle mondiale, les arriérés de commandes ont atteint, en 2024, un sommet historique de 17 000 aéronefs... », indiquait une étude intitulée Reviving the commercial Aircraft supply chain (« Relancer la chaîne d'approvisionnement des avions commerciaux »).

Dans cette étude, l'association impute ces difficultés, entre autres, au modèle économique actuel de l'industrie aérospatiale, aux bouleversements liés à l'instabilité géopolitique, à la pénurie de matières premières et au marché du travail.

Selon le directeur général de l'Iata, une réponse adaptée à ces attentes pourrait permettre d'accélérer considérablement la transition de l'aviation vers la neutralité carbone, d'améliorer la sécurité et d'enrichir l'expérience voyage.