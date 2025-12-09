Face à la dégradation des sols et à la variabilité croissante des pluies, un agronome sénégalais propose une nouvelle approche scientifique pour renforcer la résilience de l'agriculture africaine. Moussa Diouf, chercheur à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), vient de mettre au point le Système de gestion de nutriments organiques de précision, connu sous le nom de Pons, une méthode fondée sur des données rigoureuses et conçue pour optimiser l'usage des engrais organiques.

Selon les observations de terrain, « l'application de ces matériaux est souvent inexacte. L'agriculteur applique la même quantité partout, ignorant que chaque partie de son champ a des besoins différents », explique le chercheur. Cette uniformisation entraîne un gaspillage et des rendements faibles, un problème majeur pour des agriculteurs déjà en première ligne face au changement climatique. C'est pour répondre à ce défi que M. Diouf a conçu le système Pons « pour transformer l'utilisation des engrais organiques en une science exacte, accessible à tous ».

Selon l'expert, le protocole repose sur trois étapes : à savoir le diagnostic du sol, qui permet d'abandonner les pratiques uniformes au profit d'analyses localisées ; la prescription optimale, fondée sur « un modèle scientifique [qui] calcule et prescrit la dose la plus efficace pour maximiser le rendement et... garantir la rentabilité économique du paysan » et l'application ciblée, assurée grâce à une formation des agriculteurs, pour « garantir que l'investissement en temps et en ressources génère le meilleur retour ».

Les bénéfices pour les exploitants seraient immédiats : une rentabilité améliorée grâce à l'optimisation des intrants, et une meilleure résilience des sols et des cultures. « Un sol parfaitement nourri est un sol plus sain et plus apte à retenir l'eau », a notamment souligné M. Diouf, mettant en avant l'intérêt du système face aux stress hydriques et thermiques.

Fruit d'années de recherche appliquée, le Pons ambitionne de devenir une référence pour les agricultures sahéliennes. Pour le chercheur, « les innovations les plus pertinentes pour le Sahel sont celles qui sont scientifiquement rigoureuses, économiquement viables et adaptées aux réalités locales ».

Présenté comme l'une des solutions les plus prometteuses pour moderniser l'agriculture africaine, le système Pons s'inscrit dans une vision plus large, à savoir faire de la rigueur scientifique et de l'ingéniosité locale les fondements d'une agriculture durable. « L'adoption de systèmes comme Pons est la clé pour transformer l'agriculture sénégalaise en un secteur durable, compétitif et rentable », a enfin affirmé Moussa Diouf, convaincu que l'Afrique peut devenir un acteur majeur de l'innovation agricole face à la crise climatique.