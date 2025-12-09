Sénégal: Financement du fonds vert pour le climat - Un nouveau souffle pour la Grande muraille verte

Avec un financement de 10 millions de dollars, soit plus de 5 milliards de FCfa, le Fonds vert pour le climat relance l'initiative de la Grande muraille verte au Sénégal. Cette contribution nationale s'inscrit dans une enveloppe régionale de 150 millions de dollars accordée à huit pays sahéliens engagés depuis 2007 dans cette initiative panafricaine.

Le projet « Scaling-up resilience in Africa's great green wall » (Suraggwa) a été officiellement lancé hier, lundi 8 décembre, à Dakar. Porté par la Fao, en partenariat avec les agences nationales de la Grande muraille verte, il vise à accélérer la restauration des terres dégradées et à renforcer la résilience des communautés rurales face au changement climatique.

Pour le Sénégal, qui bénéficie de 10 millions de dollars, soit plus de cinq milliards de FCfa, le projet arrive « à point nommé », estime Dr Sékouna Diatta, directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (AserGmv). Cela, dans un contexte marqué par la rareté des ressources financières. « Suraggwa » repose sur trois piliers fondamentaux : la restauration des terres, le développement des chaînes de valeur des produits forestiers non ligneux, notamment la gomme arabique, et le renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles.

Les interventions cibleront principalement les régions de Louga, Matam et Tambacounda, avec un accent particulier sur le département de Bakel. Selon Fodé Fall, secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, le Sénégal a perdu près de 340 000 hectares de forêts entre 2005 et 2023, affaiblissant les écosystèmes et la sécurité alimentaire. « Ce projet s'aligne avec la « Vision Sénégal 2050 », qui fait de la transition écologique et de la restauration des terres un levier stratégique de développement », a-t-il souligné.

À l'échelle régionale, le programme mobilise un financement global de 222 millions de dollars comprenant une subvention de 150 millions de dollars du Fonds vert pour le climat et 72 millions de dollars de cofinancement de huit pays sur le tracé de la Grande muraille verte. Il ambitionne de restaurer 1,27 million d'hectares, de séquestrer 65 millions de tonnes de Co₂ et d'améliorer les conditions de vie de 5,7 millions de bénéficiaires, selon Patrick Bahalokwibale de la Fao.