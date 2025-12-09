Maroc: L'ISPJS organise la deuxième édition de Voices of Africa sous le thème 'Voices of Africa for Human Rights'

9 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

L'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales (ISPJS) organise le 11 décembre 2025 au Campus Casa Anfa la deuxième édition de Voices of Africa dédiée cette fois-ci aux droits humains, après le grand succès de la première édition, Voices of Africa for Women's Rights, qui avait réuni 30 participants.

L'événement Voices of Africa for Human Rights rassemblera 60 participants provenant des cinq filières de l'ISPJS, mobilisés autour de trois modes d'expression : le plaidoyer (41 interventions), la création audiovisuelle (6 productions, incluant des courts-métrages et des micro-trottoirs) et la création artistique (5 oeuvres dont chant, peinture et poésie).

Cette journée a pour objectif d'offrir un espace d'expression structuré, créatif et interdisciplinaire permettant à la jeunesse africaine de défendre, analyser et mettre en lumière les droits humains, en présence du Doyen, de l'équipe pédagogique et des étudiants de l'ISPJS.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.