Afrique: CAN 2025 - La liste de la Côte d'Ivoire, tenante du titre, avec le retour de Wilfried Zaha

La Côte d'Ivoire défendra son titre à la Coupe d'Afrique des nations au Maroc (21 décembre-18 janvier) avec 13 champions d'Afrique et le retour en attaque de Wilfried Zaha.

Sacrés à domicile en janvier 2024, treize Éléphants sont appelés pour le tournoi au Maroc. Il s'agit du gardien Yahia Fofana, des défenseurs Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Ghislain Konan, des milieux de terrain expérimentés Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré ainsi que des attaquants Sébastien Haller, Jean-Philippe Krasso et Oumar Diakité.

Plusieurs jeunes talents viennent compléter la liste du sélectionneur Emerse Faé : l'ailier droit de Manchester United Amad Diallo (23 ans), le latéral strasbourgeois Guela Doué (23 ans) ou encore l'ailier gauche du RB Leipzig Yan Diomandé (19 ans).

Nicolas Pépé et Simon Adingra sont absents de la liste

Le gardien Alban Lafont, prêté par Nantes au Panathinaikos et récemment appelé par Faé en sélection ivoirienne après une carrière avec les Espoirs français, est aussi dans la liste. Il compte deux sélections avec les Éléphants.

Wilfried Zaha fait quant à lui son grand retour dans le groupe, après deux ans d'absence. L'attaquant passé par Lyon la saison dernière s'épanouit cette saison en MLS américaine, avec 10 buts marqués sous le maillot de Charlotte. « Il est en forme dans son club. Nous avons beaucoup discuté avec lui. Ensuite, l'équipe peut bénéficier de son expérience, de sa faculté à faire marquer ses partenaires », a expliqué Emerse Faé. En 2018 et 2021, Zaha avait refusé la sélection, invoquant des soucis personnels.

Deux grands noms sont absents de la liste dans le secteur offensif : Nicolas Pépé et Simon Adingra qui fut un artisan du sacre de 2024 mais qui joue peu avec Sunderland. Ce dernier « fait face à une concurrence féroce. Il peine à enchaîner les matches dans son club en Angleterre. Il n'est pas au mieux de sa forme », a justifié le coach des champions d'Afrique. « On s'est basé sur les performances de nos joueurs. Pour gagner une compétition comme la Coupe d'Afrique, il faut avoir un groupe. Nous avons aussi tenu compte des affinités », a ajouté le sélectionneur.

La Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe F et débutera le 24 décembre par un match contre le Mozambique avant d'affronter le Cameroun le 28 et enfin le Gabon le 31.

Les 26 joueurs sélectionnés et les 2 réservistes :

Gardiens (3): Yahia Fofana (Rizespor/TUR), Mohamed Koné (Charleroi/BEL), Alban Lafont (Panathinaïkos/GRE)

Défenseurs (9): Emmanuel Agbadou (Wolverhampton/ENG), Willy Boly (Nottingham Forest/ENG), Ousmane Diomandé (Sporting/POR), Guela Doué (Strasbourg/FRA), Ghislain Konan (Gil Vicente/POR), Odilon Kossounou (Atalanta Bergame/ITA), Evan Ndicka (AS Rome/ITA), Christopher Operi (Basaksehir/TUR), Armel Zohouri (FC Iberia 1999/GEO)

Milieux (6): Seko Fofana (Rennes/FRA), Jean-Philippe Gbamin (Metz/FRA), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor/TUR), Franck Kessié (Al-Ahli/RSA), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/ENG), Jean-Michaël Seri (NK Maribor/SLO)

Attaquants (8): Vakoun Bayo (Udinese/ITA), Oumar Diakité (Cercle Bruges/BEL), Amad Diallo (Manchester United/ENG), Yan Diomandé (RB Leipzig/GER), Sébastien Haller (FC Utrecht/NED), Jean-Philippe Krasso (Paris FC/FRA), Bazoumana Touré (Hoffenheim/GER), Wilfried Zaha (Charlotte FC/USA)

Réservistes (2): Evann Guessand (Aston Villa/ENG), Parfait Guiagon (Charleroi/BEL)