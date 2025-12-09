Ile Maurice: FoodWise lance FootWise - La solidarité grand vainqueur

À la fin de novembre et pendant deux jours, FoodWise a réuni 20 organisations non gouvernementales (ONG) partenaires pour la première édition de FootWise, un événement pensé autant pour jouer au football que pour rassembler. Sur la pelouse du collège St Mary's, 200 ados ont posé leurs sacs, le temps d'un tournoi où l'enjeu dépassait largement le simple plaisir de marquer un but.

Avec Decathlon comme partenaire principal et le soutien de la Mauritius Football Association, le terrain de Rose-Hill s'est transformé en espace de rencontre : cris d'encouragement, groupes qui s'organisaient, petites stratégies soufflées en vitesse avant le coup d'envoi... tout y était. Ce qui frappait surtout, c'était la mixité : filles et garçons, venant de milieux très différents, jouant avec la même énergie.

Derrière l'esprit de compétition, FootWise portait un message simple : bien manger, bien bouger. Pour FoodWise, l'alimentation et le sport sont deux leviers indissociables du bien-être des jeunes, et ce tournoi voulait le rappeler, sans discours, juste par l'expérience. «Nous avons vécu des moments forts lors de ce tournoi», a confié Pascal Herry, Project Manager de l'organisation. Difficile de le contredire : on a assisté à des rires, des encouragements improvisés et à des scènes de camaraderie entre des jeunes qui, quelques heures plus tôt, ne s'étaient jamais croisés.

Au niveau de la performance, l'équipe de l'ONG EDF Pointe-aux-Sables s'est imposée, suivie de Solidarité Zeness de Bois-Marchand, puis de Safire.

Cet événement s'inscrivait aussi dans la continuité du travail qu'a mené FoodWise tout au long de l'année : ateliers ludiques, programmes de sensibilisation et actions éducatives. «L'impact social ne se construit jamais seul», a rappelé Lotilde Charpy, General Manager. Elle a ajouté que «lorsque les valeurs s'alignent, santé, éducation, solidarité, la collaboration devient naturelle et puissante». Et cela s'est vu sur le terrain : fruits frais, produits laitiers, compotes, jus, boissons, barres de céréales distribués.

Pour FoodWise, cette première édition n'est qu'un début. L'organisation espère faire de FootWise un rendez-vous annuel, un moment attendu aussi bien par les ONG que par les jeunes eux-mêmes, une sorte de Coupe de Maurice solidaire, où l'esprit de jeu l'emporte toujours sur le score.