Ile Maurice: JCI de Maurice - Trois sénateurs honorés pour leur engagement

Le sénat de la Jeune chambre internationale (JCI) de Maurice a récemment rendu un hommage à trois de ses membres les plus émérites lors d'une soirée organisée au Mauritius Gymkhana Club. Ils sont Arnaud Godère, Eric Ng Ping Cheun et Salil Roy.

Cette distinction souligne leur contribution exceptionnelle à l'organisation, et leur engagement envers la jeunesse et le développement communautaire. Bashir Mahamode, président du sénat de la JCI de Maurice, a salué ces parcours exemplaires. «Arnaud, Eric et Salil incarnent la fraternité humaine et la conviction que servir l'humanité est l'oeuvre la plus noble d'une vie.»

Économiste, Eric Ng Ping Cheun a fondé PluriConseil et la Jaycee Business Academy, des initiatives primées à l'international pour la promotion de l'esprit entrepreneurial. Ancien président national de la JCI de Maurice en 2004, il occupe aujourd'hui le poste de Senior Adviser au ministère des Finances. «La JCI m'a beaucoup donné et il est de mon devoir d'aider les jeunes à développer leur esprit d'entrepreneuriat», a-t-il indiqué.

Engagé depuis 1980 dans le mouvement, Arnaud Godère (Order of the Star and Key of the Indian Ocean) a contribué à la transformation de la Jeune chambre économique de Maurice en la JCI de Maurice. En 1994, il a été le 49e président mondial de la JCI, soit le premier Mauricien à occuper ce poste. Son mandat l'a conduit dans plus de 70 pays et lui a permis de rencontrer plusieurs chefs d'État. «La JCI transforme des vies et permet d'avoir un impact positif sur le monde», a-t-il déclaré.

Membre fondateur de la JCI de Quatre-Bornes, Salil Roy a contribué à de nombreux projets communautaires, notamment l'installation de pompes à eau pour des villages à Rodrigues, dont CitronDonis. Il préside depuis août dernier l'Irrigation Authority, poursuivant son engagement au service de la population. «Je suis ici pour servir et apporter ma modeste contribution aux jeunes», a-t-il souligné.