Ile Maurice: Ouverture au pays après la Réunion - L 'actrice Emmanuelle Béart absente

Après une semaine particulièrement réussie à La Réunion, où le Festival international du film au féminin s'est tenu du 1eᣴ au 8 décembre, l'événement poursuit son expansion dans la région en s'installant à Maurice du 8 au 12 décembre.

L'édition réunionnaise, marquée par un public nombreux, des échanges riches et des projections engagées, a confirmé l'importance d'un tel rendez-vous dans un contexte où la place des femmes dans le cinéma demeure un combat essentiel. C'est donc dans la continuité de cette dynamique que l'île Maurice accueille à son tour le festival, avec une programmation ambitieuse malgré quelques ajustements de dernière minute.

Suite à un changement de programme, l'actrice Emmanuelle Béart, initialement attendue, ne pourra finalement pas faire le déplacement à Maurice. Les organisateurs ont ainsi revu la programmation tout en conservant la richesse et l'esprit du festival. Les invitées d'honneur de cette édition mauricienne seront la réalisatrice Andréa Bescond et la journaliste spécialisée du cinéma, Véronique Le Bris, deux personnalités engagées qui porteront les temps forts de cette étape. L'île Maurice verra aussi la présence de Déborah Lukumuena, actrice du film Muganga.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue le lundi 8 décembre à 17 h 30 à l'Institut français de Maurice. Elle a été suivie, à 18 h 30, de la projection du film Quand tu seras grand, réalisé par Andréa Bescond et Éric Métayer, en présence de la réalisatrice ainsi que des invitées d'honneur. Ce long-métrage raconte le quotidien de Yannick, un aide-soignant confronté à la pression permanente d'un service sous tension, dont le quotidien se voit bouleversé par l'arrivée d'enfants dans la maison de retraite où il travaille. Ce choc des univers révèle une humanité profonde, portée par une mise en scène sensible.

La programmation se poursuivra avec la projection du film Muganga - Celui qui soigne le mercredi 10 décembre à 18 h 30, suivie d'un échange avec l'actrice césarisée Déborah Lukumuena. Le film, tourné en République démocratique du Congo, retrace l'action du Dr Denis Mukwege, futur Prix Nobel de la paix, qui soigne depuis des années des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Il s'agit d'une œuvre forte, inédite à Maurice, qui interroge la résilience, la brutalité du monde et l'espoir.