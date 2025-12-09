Ile Maurice: Association MRC - Onyx Management - académie, formation, rallye de voitures historiques au menu

Depuis qu'il a reçu son affiliation à la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), il y a six mois, le Motor Racing Club (MRC) voit les choses en grand. Et 2026 sera l'année où plusieurs projets, portant le sceau de la FIA, prendront vie. Pour mener à bien ces idées, le club organisateur de rallye, à travers son président, Sanjeev Hurday, a scellé un partenariat avec Onyx Management, une entreprise italienne dont le représentant vit à Maurice depuis cinq ans.

Et justement, le Dr Alfredo Formosa, un Italien et résident mauricien qui est licencié FIA en tant que pilote de rallye moderne et rallye historique, va aider le club mauricien à développer trois axes : «Motorsport, Mobility et Academy». Pour la petite histoire, la société Onyx a été créée par le Dr Alfredo Formosa et son associé, un mécanicien qui a travaillé 50 ans dans le domaine du rallye en Italie et en Europe.

La partie «Motorsport» mettra en avant la gestion de la carrière de pilote. «On sait tous qu'il y a la partie mécanique où il faut s'occuper de la voiture mais il y a aussi la gestion juridique et fiscale tout en mettant aussi l'accent sur la santé mentale et physique du pilote. Onyx se spécialise dans les voitures his- toriques. Le monde moderne, c'est trop compliqué. Il y a trop d'électronique, nous sommes plus des romantiques», laissa entendre le Dr Alfredo Formosa lors d'un point de presse la semaine dernière à l'hôtel Voilà Bagatelle.

Sanjeev Hurday, président du Motor Racing Club, détaille les projets qui façonneront l'avenir du sport automobile mauricien sous l'égide de la FIA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La partie «Mobility» va plaire aux personnes qui ont fait de la sécurité routière leur cheval de bataille. «En Italie et à Maurice, la sécurité routière est un problème énorme. Nous avons créé un projet en Italie pour aller dans les écoles et les entreprises pour parler de cette chose. Pour les entreprises, il y aura un consultant et pour les écoles, nous allons le faire pro bono», devait dire l'Italien. Des spécialistes en la matière feront le déplacement à Maurice pour sensibiliser le plus de monde possible. «Si on peut sauver une vie, c'est déjà une victoire», lança-t-il.

La dernière partie, «Academy», tient particulièrement à coeur au MRC. Idem pour la FIA qui a explicitement fait part aux pays membres d'y mettre l'accent à travers des écoles de karting, engin indispensable pour apprendre le pilotage. «Aujourd'hui on veut étendre le fait que plus de gens peuvent aspirer à faire du rallye en allant encore plus bas dans l'échelle. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire du rallye parce que cela coûte et nous, on veut encadrer les gens. L'Académie va promouvoir tous les talents qu'il y a chez nous. Onyx Management entraîne les jeunes au plus haut niveau et c'est ça qu'on va faire l'année prochaine. C'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup», fit ressortir Graig Grace du MRC.

Des pilotes de karting italiens feront aussi le déplacement à Maurice pour partager leurs connaissances. «La particularité des écoles de karting en Italie où Onyx est impliqué, c'est qu'ils suivent le programme de développement de la FIA», rajouta le Dr Alfredo Formosa. Les tranches d'âge des bénéficiaires ne sont pas encore connues.

Sans bousculer l'ordre établi, le MRC va apporter son eau au moulin des clubs qui organisent déjà des compétitions de karting. «On va travailler avec ceux qui font déjà les compétitions de karting. On va les intégrer pour faire quelque chose avec le sup- port de la FIA et d'Onyx. Avoir la carte de la FIA ne veut pas dire qu'on va faire une académie juste pour nous, tout le monde doit bénéficier parce qu'on représente tous Maurice», souligna Graig Grace, qui est rejoint dans ses propos par Sanjeev Hurday : «Pour l'année prochaine, pourquoi ne pas faire un calendrier avec les clubs qui organisent déjà des évènements, comme le slalom. Il faut que le sport automobile sorte gagnant», précisa le président qui prône l'ouverture.

Rallye de voitures historiques

L'autre point d'orgue de ce partenariat, c'est l'organisation d'un rallye de voitures historiques. Cela peut paraître utopique pour le moment, mais de fil en aiguille ce projet peut se concrétiser. «Vu qu'Alfredo fait des rallyes historiques, on va essayer d'organiser un rallye avec des voitures historiques venant d'Italie», souligna Sanjeev Hurday. «On aura aussi pour but de faire une exposition annuelle sur des voitures historiques calquée sur des expériences que nous avons faites en Italie. Un de nos pilotes est l'organisateur d'Automotoretro qui a attiré 60 000 visiteurs à Turin», lança le Dr Alfredo Formosa, qui, pour info, pilote une Porsche 911 de 1982.

«Le rallye historique, c'est un monde très intéressant. Les pilotes sont un peu plus âgés et font la course avec des voitures très très chères. La compétition 1000 Miglia est une course au- tomobile historique qui a eu lieu pour la première fois en Italie en 1927 et qui a généré 60 millions de dollars de revenus touristiques cette année. En même temps, s'il y a 50 voitures historiques qui viennent à Maurice, c'est environ 500 personnes qui feront le déplacement ici car il y a aussi tout l'entourage du pilote», ajouta-t- il.

Le rallye historique, un voyage dans le temps avec des bolides légendaires.

La seule ombre au tableau jusqu'à présent, c'est la garantie bancaire dont doit s'acquitter le propriétaire d'une voiture historique, si jamais il fallait faire venir ces musées sur quatre roues, à l'instar des Lancia, Ferrari ou Subaru. «Une voiture historique faisant la compétition coûte déjà cher et je ne vois personne payer des centaines de milliers d'euros, soit la même somme que la voiture», souligna l'Italien. «On est déjà en train de travailler dessus. On espère que les autorités vont nous écouter et trouver une solution», devait répondre Sanjeev Hurday.

Faire un rallye historique est donc possible, mais ce qui est encore plus réalisable, c'est que des pilotes mauriciens fassent le rallye en Italie. «Avec Onyx, on offre les packages clés en main. Une équipe mauricienne qui y participera ou qui y assistera pourrait faire la promotion de l'île Maurice en mettant un espace dans le parc d'assistance par exemple», nota le Dr Alfredo Formosa.

La conférence de presse de l'événement, la semaine dernière, à l'hôtel Voilà Bagatelle.

Cependant, pour être éligibles, les équipages mauriciens doivent impérativement détenir une licence de la FIA. Cela ne saurait tarder car des membres du MRC ont mis le cap sur l'Ouzbékistan pour participer à l'élection du président de la FIA cette semaine. Ils en profiteront pour faire avancer le dossier de licences car Maurice fait partie des privilégiés qui recevront une licence électronique. Que de bonnes nouvelles...