Le tandem entre le président sénégalais, Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, bat de l'aile et ce, presque chaque jour que Dieu fait.

En effet, après le clash ouvert entre les deux personnalités, consécutif au changement intervenu à la tête de la coalition présidentielle, un autre pas vient d'être franchi, laissant craindre des lendemains incertains. A preuve, Ousmane Sonko ne cache pas ses ambitions présidentielles et ce, alors même que le président Diomaye Faye, constitutionnellement, a le droit de briguer un second mandat. En clair, le chef du gouvernement ronge ses freins.

En déclarant ex-cathedra qu'il sera candidat à la prochaine présidentielle, Sonko semble vouloir s'imposer à son parti

Il semble si pressé que pour la deuxième fois consécutive depuis l'arrivée au pouvoir des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), il ne fait pas mystère de sa volonté de candidater en 2029. Il a remis le couvert à l'occasion de la Journée en mémoire des victimes des manifestations survenues entre 2021 et 2024. « Rien ne peut m'empêcher d'être candidat », a-t-il laissé entendre, comme s'il tentait ainsi de rassurer ses ouailles.

Pour qui Ousmane Sonko se prend-il, est-on tenté de s'interroger ? Car, en tenant de tels propos, sans porter de gants, il donne l'impression de défier le Ciel pour ne pas dire Dieu qui, en tant que grand Horloger de l'univers, seul, sait de quoi sera fait demain. C'est lui qui, comme on aime à le dire, donne le pouvoir et le retire, selon son bon vouloir que nul ne peut contester. A preuve, on a vu des gens qui rêvaient d'un destin national ou qui se voyaient déjà dans la peau de chefs d'Etat, mais qui, au final, ont vu filer le pouvoir entre leurs doigts au profit d'autres dont on ne vendait pas cher la peau.

Les exemples sont si légion sur le continent africain et même sous d'autres cieux, que l'on ne se risquerait pas à vouloir les citer exhaustivement de peur d'en oublier. C'est dire si Ousmane Sonko doit savoir raison garder et attendre son heure. Car, quand bien même on souhaite que le bon Dieu lui prête longue vie, il oublie ou feint d'ignorer qu'il peut même mordre la poussière face à ses adversaires, s'il est candidat ; la politique n'obéissant pas toujours à la logique arithmétique selon laquelle 2x2 font 4.

Du reste, même si Ousmane Sonko souhaite être candidat à la succession de Diomaye Faye, il se doit d'y mettre la manière. Car, sa démarche frise l'indiscipline, s'il en est, surtout quand on sait comment se fait le choix d'un candidat à la présidentielle. Généralement, et il est bon de le rappeler, c'est le parti qui se réunit et qui délibère. Même si dans certains cas, il s'agit souvent d'une mise en scène chorégraphiée, cela a, au moins, l'avantage de respecter la forme et de sauver les apparences.

Mais en déclarant ex-cathedra qu'il sera candidat à la prochaine présidentielle, Ousmane Sonko semble vouloir s'imposer à son parti qui, selon sa logique, en aucune façon, ne doit lui barrer la route. Or, on le sait, il est sous le coup d'une condamnation judiciaire qui le rend inéligible en 2029. Faut-il donc croire que pour satisfaire son ambition, il forcera aussi la main à la Justice ?

Le Premier ministre doit savoir garder la tête sur les épaules

En tout cas, à moins que le dossier ne connaisse un nouveau rebondissement, le sort de Sonko a été scellé à la suite de sa condamnation définitive par la Cour suprême dans l'affaire l'opposant à l'ex-ministre chargé du tourisme. Certes, le Premier ministre, on s'en souvient, avait demandé la révision de tous ses procès, mais étant donné qu'il n'y a pas, pour l'instant, de décisions judiciaires en sa faveur, il doit savoir garder la tête sur les épaules.

Car, en affirmant que « rien ne peut l'empêcher d'être candidat », il se place au-dessus de la loi. Il donne même l'impression de bafouer l'autorité de l'Etat, renforçant ainsi le sentiment que quand on est au pouvoir, on dispose de marges de manoeuvre pour manipuler la Justice. C'est une triste réalité que l'on a très souvent décriée, mais qui a pignon sur rue en Afrique. Ousmane Sonko lui-même l'avait reproché à l'ex-président Macky Sall. Mais le voilà aujourd'hui aux affaires, en train de commettre les mêmes dérives qu'il a combattues hier.