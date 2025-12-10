À quelques jours du coup d'envoi très attendu de la Coupe d'Afrique des nations 2025, la Confédération africaine de football (CAF) vient de dévoiler la liste officielle des rencontres qui seront accessibles gratuitement aux téléspectateurs du continent.

Une décision accueillie avec enthousiasme, car elle garantit à des millions de passionnés la possibilité de suivre l'essentiel des moments forts de la compétition sans abonnement payant.

La CAF a ainsi autorisé les chaînes publiques et privées africaines à diffuser un large éventail de matchs, couvrant la totalité de la phase de groupes ainsi que plusieurs affiches des tours à élimination directe. Cette mesure vise à renforcer l'inclusion, la participation populaire et la portée culturelle de la CAN, véritable rendez-vous continental.

Une couverture intégrale de la phase de groupes

Du 21 au 31 décembre 2025, l'ensemble des 36 matchs de la phase de groupes figure dans la liste des diffusions gratuites. Chaque journée offrira aux supporters un programme dense, allant de trois à quatre rencontres par jour, réparties entre Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès et Agadir.

Le match d'ouverture opposant le Maroc aux Comores, le 21 décembre à 20h au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, sera accessible gratuitement, marquant un lancement populaire de la compétition.

Parmi les autres affiches marquantes figurent:

Mali vs Zambie (22 décembre, 15h)

Sénégal vs Botswana (23 décembre, 16h)

Nigeria vs Tunisie (27 décembre, 21h)

Côte d'Ivoire vs Cameroun (28 décembre, 21h), l'un des chocs les plus attendus

Gabon vs Côte d'Ivoire (31 décembre, 20h)

Grâce à cette mesure, aucun match de groupe n'échappera au grand public, permettant à chaque pays, même aux zones rurales ou moins connectées, de vibrer au rythme de la compétition.

Les huitièmes, quarts, demies et la finale aussi au rendez-vous

La gratuité ne s'arrête pas là. La CAF inclut également plusieurs rencontres des phases éliminatoires dans ce dispositif. Ainsi, à partir du 3 janvier 2026, les huitièmes de finale retransmis gratuitement permettront aux amateurs de football de suivre les premiers duels à élimination directe, notamment :

1D vs 3B/E/F, le 3 janvier à 17h

1A vs 3C/D/E, le 4 janvier à 17h

1C vs 3A/B/F, le 5 janvier à 17h

Les quarts de finale du 7 et 10 janvier, ainsi que les demi-finales prévues le 14 janvier, figurent également dans le programme. La CAF va plus loin en ouvrant au public gratuit la petite finale du 17 janvier ainsi que la grande finale du 18 janvier, prévue à 20h au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah.

Un signal fort en faveur de l'unité et du football populaire

En rendant cette sélection de matchs accessible à tous, la CAF pose un acte hautement symbolique : celui de préserver le caractère populaire du football africain, dans un contexte où les droits télévisuels deviennent de plus en plus coûteux. Cette initiative permet non seulement de maintenir un lien fort avec les supporters, mais aussi de renforcer la visibilité des équipes et des talents du continent.

À travers cette liste, la CAN 2025 s'annonce comme l'une des éditions les plus partagées et les plus suivies de l'histoire. Les foyers, maquis, gares routières, bars et espaces publics vibreront à l'unisson, confirmant une fois encore que le football demeure un puissant vecteur d'unité africaine.