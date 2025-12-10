Afrique du Nord: Rology lève de nouveaux fonds pour développer la téléradiologie pilotée par l'IA dans la région MEA

La société égyptienne Rology, spécialisée dans les technologies de la santé, a clôturé un cycle de financement de croissance soutenu par la Fondation Philips, Johnson & Johnson Impact Ventures, Sanofi Global Health Unit's Impact Fund et MIT Solve Innovation Future. Le montant de la levée de fonds n'a pas été divulgué.

Fondée en 2017, Rology fournit une téléradiologie assistée par l'IA avec zéro exigence de configuration. Sa plateforme couvre 12 sous-spécialités et huit modalités d'imagerie, délivrant des rapports de diagnostic en seulement 30 minutes. La société indique que le financement soutiendra son expansion au Moyen-Orient et en Afrique, renforcera sa position en Arabie saoudite et élargira l'accès à des diagnostics plus rapides dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Rology opère dans plus de 13 pays et dessert plus de 300 hôpitaux, soutenus par un réseau de plus de 200 radiologues. En 2023, elle a acquis la société saoudienne Arkan United dans le cadre de son plan de croissance régionale.

L'entreprise affirme que sa plateforme contribue à remédier à la pénurie de radiologues et à l'augmentation de la demande d'imagerie en améliorant la rapidité des rapports et en réduisant les coûts pour les hôpitaux grâce à son système piloté par l'IA.

Points clés à retenir

Le dernier cycle de financement de Rology reflète une évolution plus large vers une prestation de soins de santé basée sur l'IA dans les marchés émergents, où les lacunes en matière de capacité de diagnostic restent importantes. En Afrique et dans certaines régions du Moyen-Orient, la pénurie de radiologues et l'accès limité aux installations d'imagerie entraînent de longs retards dans le diagnostic.

La demande d'imagerie augmentant et la disponibilité des spécialistes étant faible, les plateformes de téléradiologie deviennent un élément important de l'infrastructure clinique. Le modèle de Rology - lecture assistée par l'IA, couverture par des radiologues à distance et délais d'exécution rapides - aide les hôpitaux à gérer des volumes d'imagerie plus importants sans ajouter de personnel local.

Sa présence en Arabie saoudite, au Kenya et sur de nombreux marchés africains suggère une demande croissante de capacités de diagnostic externalisées. La participation au fonds de grands acteurs mondiaux du secteur de la santé témoigne également d'un intérêt accru pour les outils de diagnostic évolutifs et rentables destinés aux marchés mal desservis. Alors que l'adoption de l'IA s'accélère dans le secteur de la santé, Rology se positionne comme un fournisseur régional de diagnostics plus rapides et plus accessibles.