Egypte: Paymob et Robusta s'associent pour les paiements, l'IA et les expériences numériques

La fintech égyptienne Paymob et Robusta Technology Group (RTG) ont conclu un partenariat stratégique pour construire un écosystème numérique intégré qui combine les paiements numériques, l'IA et les solutions d'expérience utilisateur.

L'accord vise à soutenir les commerçants, les PME et les grandes entreprises dans l'accélération de la transformation numérique en Égypte et dans toute la région.

Le partenariat réunit l'infrastructure de paiement de Paymob et les capacités de RTG en matière de développement de produits numériques, d'automatisation et d'IA.

Les deux entreprises affirment que le cadre commun aidera les entreprises à déployer des outils numériques plus rapidement, à rationaliser les opérations et à adopter des solutions sans numéraire alignées sur la stratégie Vision 2030 de l'Égypte.

Les deux entreprises prévoient d'étendre la collaboration à travers les marchés régionaux et de développer de futures initiatives liant l'IA, les paiements et les expériences numériques avancées.

Islam Shawky, PDG de Paymob, a déclaré que l'accord reflète la convergence croissante entre la fintech et la transformation numérique, tandis que Hussein Mohieldin, PDG de RTG, l'a décrit comme une étape vers la construction d'un écosystème unifié pour la croissance des entreprises.

Points clés à retenir

Le partenariat Paymob-RTG met en évidence une évolution plus large de l'économie numérique égyptienne, où les fournisseurs de paiements et les entreprises technologiques unissent de plus en plus leurs forces pour offrir des solutions numériques complètes. Le pays a connu une demande croissante pour des plateformes intégrées qui combinent les paiements, l'analyse des données et l'automatisation, alors que de plus en plus de PME adoptent la vente en ligne, la livraison et les outils numériques de back-office.

Le secteur fintech égyptien a connu une croissance rapide au cours des cinq dernières années, soutenu par des réformes réglementaires, une base de consommateurs jeunes et les efforts du gouvernement pour développer l'inclusion financière. Les paiements sans numéraire, l'acceptation par QR et les portefeuilles numériques sont devenus plus courants, en particulier chez les petits détaillants.

En associant le réseau d'acceptation de Paymob aux capacités de développement de produits et d'IA de RTG, le partenariat pourrait aider les entreprises locales à se numériser plus rapidement et à moindre coût. Il témoigne également de l'ambition de l'Égypte de se positionner en tant que centre technologique régional, rivalisant avec les marchés du Golfe en matière d'innovation numérique et de modernisation des entreprises.