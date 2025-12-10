Ethiopie: Les élections générales éthiopiennes auront lieu en juin 2026

Addis Ababa — La Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a annoncé aujourd'hui que les septièmes élections générales se tiendraient le 1er juin 2026.

La présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a informé les médias des activités préélectorales menées en vue des prochaines élections. Selon elle, diverses activités ont été entreprises pour assurer le succès de la 7e élection générale.

La présidente a déclaré que des activités visant à organiser des bureaux locaux et à garantir le bon fonctionnement des bureaux de vote ont été menées. Les partis politiques ont également reçu une formation leur permettant de faire connaître leurs programmes au public, a-t-elle ajouté.

L'enregistrement des candidats se fera à l'aide du logiciel développé par la Commission, a révélé Melatwork, ajoutant que les partis ou les candidats individuels peuvent s'inscrire eux-mêmes à l'aide du logiciel développé à cet effet.

L'enregistrement des électeurs se fera à la fois à l'aide du logiciel développé par la Commission et manuellement. La Commission est également en train de finaliser le logiciel d'enregistrement des observateurs.