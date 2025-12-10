Addis Ababa — Les récentes déclarations musclées d'un responsable égyptien sur les droits relatifs à l'eau du Nil reflètent une mentalité coloniale dépassée, en décalage avec les réalités modernes de l'intérêt national, a déclaré un haut responsable du gouvernement éthiopien.

Interrogé par Pulse of Africa, un média panafricain, Bikila Hurisa (PhD), personnalité politique et spécialiste de la gouvernance, a livré ses réflexions sur les récentes déclarations du ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, à la BBC concernant le processus de négociation de 13 ans sur le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne.

Bikila (PhD) occupe actuellement le poste de ministre coordinateur du Centre pour la construction d'un système démocratique au sein du cabinet du Premier ministre et est également responsable des relations publiques et internationales du Parti de la prospérité.

Dans l'interview, M. Abdelatty a accusé l'Éthiopie d'utiliser les négociations pour faire avancer des politiques unilatérales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bikila Hurisa a rétorqué que les propos du responsable égyptien reflètent une approche dépassée, fondée sur l'insistance sur des revendications historiques et le monopole sur les eaux du Nil.

Il a fait valoir que cette rhétorique dénature les intérêts mêmes de l'Égypte et risque d'aggraver les tensions avec les pays voisins, compromettant ainsi les efforts visant à trouver une solution à l'amiable.

La mentalité consistant à revendiquer le monopole sur les eaux du Nil est erronée, a déclaré Bikila, soulignant qu'elle ne sert ni les intérêts des Égyptiens ni ceux de la région dans son ensemble.

« Je pense que les propos très durs tenus par le responsable égyptien témoignent simplement d'une incompréhension de la réalité actuelle du monde en matière de promotion des intérêts nationaux », a-t-il déclaré. « Je suis donc convaincu qu'ils sont incapables d'exprimer clairement leurs propres intérêts et de les promouvoir. Car les discours de l'ère coloniale ne fonctionnent plus, cette époque est révolue et ne reviendra jamais... »

Le responsable politique a également reproché à l'Égypte de mettre en oeuvre toutes les stratégies non pacifiques pour promouvoir ses intérêts concernant les eaux du Nil.

Selon Bikila, cela inclut le recrutement, la formation, l'armement et le déploiement d'agents très faibles et fragmentés afin de déstabiliser l'Éthiopie, en plus d'une posture combative à l'égard de ce pays.

Selon Bikila, ce comportement va au-delà d'une rhétorique musclée et inclut le recrutement, la formation, l'armement et le déploiement de groupes intermédiaires faibles et fragmentés dans le but de déstabiliser l'Éthiopie.

Addis-Abeba a déclaré à plusieurs reprises que de telles actions attisaient les tensions et nuisaient à la stabilité régionale.

En tant que principal contributeur aux eaux du Nil, l'Éthiopie intensifie également ses efforts pour obtenir l'accès à un port maritime. Dans le même temps, les critiques observent que l'Égypte semble tenter de bloquer les droits de l'Éthiopie, faisant écho à ses efforts précédents pour restreindre l'utilisation par ce pays des eaux de l'Abbay/Nil.

Interrogé sur la demande de l'Éthiopie concernant un accès à la mer Rouge, M. Bikila l'a qualifiée de demande légitime, fondée sur des principes et visant à la remise en état, et a ajouté que l'Éthiopie cherchait à poursuivre des voies diplomatiques et pacifiques pour atteindre ses objectifs.

Il s'est dit convaincu que la communauté internationale comprendrait la demande légitime de l'Éthiopie, déclarant : « Je suis persuadé qu'elle reconnaîtra progressivement la demande humble et légitime de l'Éthiopie d'accéder à la mer. »

Déjà inauguré et opérationnel, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne est l'un des projets phares construits en Afrique, favorisant l'indépendance énergétique et la connectivité régionale, et alimentant en électricité les foyers et les industries.

Bikila a souligné le potentiel du barrage pour unifier l'Afrique de l'Est et l'ensemble du continent.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a toujours insisté sur la position de l'Éthiopie selon laquelle la question doit être résolue par la négociation et le dialogue.