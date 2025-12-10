Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 10 décembre 2025

revue de presse

Afrique : Un nouveau rapport alerte sur l'intensification des violences en ligne contre les femmes

Un nouveau rapport publié conjointement par la Commission européenne et ONU Femmes révèle une intensification préoccupante des violences en ligne visant les défenseuses des droits humains, les activistes et les femmes journalistes.

D’après le communiqué d’ONU Femmes reçu à notre rédaction ce 09 décembre, cette étude, réalisée en partenariat avec des chercheurs de TheNerve, de City St George’s (Université de Londres), du Centre international pour les journalistes, ainsi qu’en collaboration avec l’UNESCO, met en lumière un phénomène qui ne cesse de s’aggraver, avec des répercussions bien réelles hors du monde numérique.

Selon le rapport intitulé « Point de bascule : l’escalade glaçante de la violence contre les femmes dans la sphère publique », 70 % des femmes interrogées déclarent avoir subi des violences en ligne dans le cadre de leurs activités professionnelles. Plus alarmant encore, 41 % d’entre elles affirment avoir subi des préjudices hors ligne directement liés à ces agressions numériques. (Source allAfrica)

L’Assemblée mondiale pour l’environnement sonne l’alarme au Kenya

Depuis ce lundi et pour cinq jour, Nairobi accueille l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement. Objectif ? Bâtir une planète résiliente face aux menaces écologiques.

La capitale kényane, Nairobi, est devenue, depuis ce lundi 8 décembre, l’épicentre des préoccupations écologiques mondiales. La septième session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (ANUE-7) a officiellement débuté. Elle rassemble près de 6 000 délégués venus de plus de 170 pays. Le ton est donné : il y a une urgence absolue à trouver des solutions durables pour bâtir une planète résiliente face aux menaces écologiques croissantes. (Source Afrik.com)

Mali : Cinq cas confirmés de Mpox

La Direction générale de la santé et de l’hygiène publique (DGS-HP) indique que le pays compte à ce jour cinq cas confirmés de Mpox, également appelée variole simienne. Selon une communication officielle relayée début décembre, un sixième cas initialement notifié a été rattaché à un pays voisin, le patient n’étant pas domicilié sur le territoire malien, ce qui ramène le bilan national à cinq cas confirmés.

Le premier cas a été détecté le vendredi 21 novembre 2025 dans la région de Koulikoro, plus précisément dans le district sanitaire de Kangaba, aire de santé de Kourémalé, à la frontière avec la Guinée. D’après une note signée par le directeur général de la DGS-HP et reprise par plusieurs médias nationaux, ce cas a été suivi du décès du patient au cours de la 47ᵉ semaine épidémiologique, constituant le premier cas confirmé et mortel de Mpox signalé au Mali. (Source Apanews)

Soudan : Le chef de la milice Janjaweed condamné à 20 ans de prison

Les juges de la Cour pénale internationale ont condamné mardi un chef de la milice soudanaise Janjaweed à 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors du conflit au Darfour il y a plus de 20 ans.

Lors d'une audience le mois dernier, les procureurs ont requis la prison à perpétuité pour Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, qui a été reconnu coupable en octobre de 27 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment pour avoir ordonné des exécutions massives et battu à mort deux prisonniers à coups de hache en 2003-2004. (Source Africanews)

Ethiopie : Les élections générales éthiopiennes auront lieu en juin 2026

La Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a annoncé aujourd'hui que les septièmes élections générales se tiendraient le 1er juin 2026.

La présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a informé les médias des activités préélectorales menées en vue des prochaines élections. Selon elle, diverses activités ont été entreprises pour assurer le succès de la 7e élection générale.

La présidente a déclaré que des activités visant à organiser des bureaux locaux et à garantir le bon fonctionnement des bureaux de vote ont été menées. Les partis politiques ont également reçu une formation leur permettant de faire connaître leurs programmes au public, a-t-elle ajouté. (Source Ethiopian News Agency)

Est de la RDC : Le M23, appuyé par le Rwanda, atteint les faubourgs d’Uvira malgré l’accord de Washington

Le groupe armé M23, soutenu par l’armée rwandaise, a pénétré mardi 09 décembre dans les faubourgs d’Uvira, ville stratégique du Sud-Kivu située à la frontière du Burundi. Cette avancée intervient quelques jours seulement après la signature à Washington d’un accord censé ramener la paix dans l’est de la RDC. La situation sur le terrain témoigne pourtant d’une reprise spectaculaire des combats, poussant des dizaines de milliers de civils à fuir.

Ratifié la semaine précédente par Félix Tshisekedi et Paul Kagame, sous médiation américaine, l’accord présenté comme “un miracle” par le président Donald Trump prévoyait un apaisement militaire et des garanties économiques autour des minerais stratégiques de la région. (Source Africa Radio)

Afrique de l'Ouest et du Centre - L'Afraa lance le déploiement de l'espace aérien à routes libres

L'Association des compagnies aériennes africaines (Afraa) a annoncé le déploiement opérationnel intégral de l'espace aérien à routes libres (Free route airspace, Fra) dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre (Wacaf), une avancée décisive entrée en vigueur le 30 octobre 2025.

Un communiqué conjoint de Afreximbank et Afraa, cette transformation majeure marque un tournant pour l'aviation africaine en offrant aux compagnies aériennes la possibilité de planifier et d'exploiter des routes directes optimisées, connues sous le nom de User preferred routes (Upr). (Source Lejecos)

Congo-Brazzaville : L'activité économique s'est améliorée au 3e trimestre 2025

Le Comité national économique et financier du Congo (CNEF), instance interne de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), a tenu, le 8 décembre à Brazzaville, sa dernière session annuelle pour examiner la situation économique au sein de l'espace communautaire. Concernant le Congo, il ressort que l'activité économique s'est bien comportée au titre du troisième trimestre 2025.

La dernière session annuelle du CNEF a été présidée par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka. Comme d'habitude, elle a permis aux membres de cet organe de statuer sur la situation macroéconomique de l'espace BEAC pour bien faire les projections. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

L’Ouganda, premier pays d’accueil des réfugiés en Afrique, commence à leur fermer la porte

Le système d’asile ougandais, l’un des plus progressistes du continent, commence à vaciller. Le pays, qui compte 1,93 million de réfugiés pour 50 millions d’habitants, a annoncé qu’il refuserait dorénavant de régulariser les Somaliens, Ethiopiens et Erythréens.

L’Ouganda, pays d’Afrique de l’Est longtemps présenté comme un modèle d’ouverture envers les migrants, serait-il en train de leur fermer la porte ? Le ministre chargé des réfugiés, Hilary Onek, a indiqué, le 26 novembre, que le gouvernement n’accorderait plus l’asile aux ressortissants des pays où « il n’y a pas de guerre ». Les Somaliens, les Ethiopiens et les Erythréens sont explicitement visés par cette annonce. (Source Le Monde Afrique)

CAN 2025 - Voici la liste des matchs que la CAF autorise les télévisions africaines à diffuser gratuitement

À quelques jours du coup d'envoi très attendu de la Coupe d'Afrique des nations 2025, la Confédération africaine de football (CAF) vient de dévoiler la liste officielle des rencontres qui seront accessibles gratuitement aux téléspectateurs du continent.

Une décision accueillie avec enthousiasme, car elle garantit à des millions de passionnés la possibilité de suivre l'essentiel des moments forts de la compétition sans abonnement payant.

La CAF a ainsi autorisé les chaînes publiques et privées africaines à diffuser un large éventail de matchs, couvrant la totalité de la phase de groupes ainsi que plusieurs affiches des tours à élimination directe. Cette mesure vise à renforcer l'inclusion, la participation populaire et la portée culturelle de la CAN, véritable rendez-vous continental. (Source Fratmat)



