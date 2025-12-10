Afrique de l'Ouest: Les pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) très attentifs à la situation du Bénin

10 Décembre 2025
Radio France Internationale

Après l'échec de la tentative de coup d'État de dimanche au Bénin et l'intervention de la Cedeao et l'appui de la France pour ramener le calme, comment a-t-on réagi dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel ( AES), au Mali, au Burkina Faso et au Niger ?

Officiellement les autorités du Mali, du Niger et du Burkina Faso n'ont pas commenté la tentative de coup d'État survenue à Cotonou, rapporte notre correspondant régional, Serge Daniel.

Mais sur les réseaux sociaux, alors que les opérations se déroulaient dimanche sur le terrain à Cotonou, les activistes ayant leur entrée à Bamako, à Niamey et à Ouagadougou se sont largement exprimés. Et quasiment tous ont annoncé la réussite du putsch au Bénin, prenant leur désir pour une réalité.

Ils ont même annoncé la prochaine entrée du Bénin au sein de l'AES. « Le port de Cotonou va devenir le port de l'AES », assure même un internaute. Au sein de l'organisation régionale, la palme de la désinformation sur la tentative de coup d'État revient au Burkina où, photos truquées à l'appui, des activistes ont même annoncé l'arrestation du président Patrice Talon, ce qui s'est rapidement avéré être une fausse information.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon des sources maliennes et nigériennes proches des militaires au pouvoir dans ces pays, « c'est la France qui a sauvé le Bénin ». « La France qui continue à se mêler des affaires africaines », confie un interlocuteur de Bamako. Un autre, à Ouagadougou, confirme et ajoute : « Nous, au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES) nous avons rompu les liens avec la France et c'est mieux ainsi ». De fait, l'Élysée a confirmé hier que Paris, à la demande de Cotonou, avait fourni « un appui » pour contrer la tentative de coup d'État.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.