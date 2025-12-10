Afrique de l'Est: La compagnie ferroviaire Éthiopie-Djibouti et la China Civil Engineering Corporation signent un accord de conseil technique

10 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La compagnie ferroviaire Ethio-Djibouti Railway (EDR) et la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) ont signé un accord de conseil technique d'une durée de cinq ans qui entrera en vigueur en janvier 2026 à Addis-Abeba.

Depuis l'inauguration du chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti en 2018, projet phare de l'initiative « Belt and Road », la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) a assuré plus de 2 400 jours de service ininterrompu et sûr, a-t-on appris.

Le partenariat stratégique signé aujourd'hui renforce des décennies de collaboration et s'aligne sur la vision ambitieuse de l'Éthiopie visant à moderniser ses infrastructures de transport et sa connectivité régionale.

Lors de la signature de l'accord de services de conseil technique, le PDG de la compagnie ferroviaire Éthiopie-Djibouti, Takele Uma, a souligné l'importance de cette coentreprise, affirmant qu'elle apporterait une expertise technique essentielle alors que l'Éthiopie se lance dans de vastes projets couvrant les autoroutes, les chemins de fer et le développement portuaire.

« Notre collaboration avec la CCECC tire parti de leur grande expérience en Éthiopie pour améliorer notre réseau ferroviaire », a déclaré M. Takele, soulignant l'engagement commun à relier le chemin de fer aux principaux parcs industriels situés le long du tracé.

Cette nouvelle phase de coopération s'inscrit dans le cadre d'un programme national plus large visant à mettre en place un réseau de transport entièrement intégré qui relie l'Éthiopie à toute la Corne de l'Afrique.

« Nous ne nous contentons pas de commencer la construction de la ligne ferroviaire vers les parcs industriels, nous prévoyons également d'autres lignes afin d'assurer une connectivité régionale complète », a expliqué le PDG.

Li Qingyong, PDG de China Civil Engineering Construction Corporation Ethiopia, a réaffirmé l'engagement commun des deux entreprises à améliorer la ligne ferroviaire Addis-Abeba-Djibouti.

Il a souligné les principaux services techniques fournis par CCECC dans le cadre du nouvel accord, notamment des évaluations rigoureuses de la qualité et des programmes de formation sur mesure, visant à renforcer les compétences de la main-d'oeuvre locale.

L'objectif est de donner aux techniciens éthiopiens les moyens de gérer et d'exploiter de manière autonome et durable les infrastructures ferroviaires.

Cette collaboration de cinq ans établit une référence en matière de développement durable des infrastructures, en combinant l'expertise internationale et la volonté de l'Éthiopie de moderniser ses réseaux de transport et de les rendre autonomes.

