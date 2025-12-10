Addis Ababa — Le lancement de la stratégie nationale de paiement numérique et du système de paiement instantané (IPS) de l'Éthiopie permettra à ce pays de tirer plus rapidement parti du marché de la ZLECA, qui compte 1,4 milliard d'habitants et affiche un PIB cumulé de 3 400 milliards de dollars américains, selon le secrétaire général (SG) de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), Wamkele Mene.

La stratégie nationale de paiement numérique de l'Éthiopie (NDPS 2026-2030) et le système de paiement instantané (IPS), EthioPay, ont été lancés aujourd'hui.

La stratégie nationale de paiement numérique 2030, qui trace une feuille de route quinquennale pour l'interopérabilité, la confiance et l'innovation dans le paysage financier numérique éthiopien, a été lancée lors de la deuxième conférence sur les paiements numériques en Éthiopie, qui se tient actuellement à Addis-Abeba.

Cette stratégie vise à permettre les transferts transfrontaliers de faible valeur via des cartes, des portefeuilles mobiles et des services bancaires numériques, a-t-on appris.

En outre, il vise à développer l'adoption des paiements numériques, à moderniser les infrastructures financières et à réduire les obstacles pour les groupes défavorisés.

D'autre part, le lancement du système de paiement instantané (IPS) EthioPay devrait fournir une infrastructure sécurisée et interopérable pour les virements de particulier à particulier, les paiements QR, les paiements groupés et les transactions transfrontalières, formant ainsi l'épine dorsale de l'écosystème de paiement numérique en Éthiopie.

Lors de la présentation du NDPS 2026-2030 et de l'IPS, le secrétaire général de l'AfCFTA, Mene, a souligné l'importance de ces initiatives pour faciliter les échanges commerciaux à travers le continent.

Le lancement de la stratégie et du système de paiement permettra à l'Éthiopie de tirer plus rapidement parti de l'AfCFTA, a-t-il ajouté.

Cette initiative pourrait considérablement renforcer la capacité de l'Éthiopie à tirer parti des opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, qui dessert un marché de 1,4 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars, a souligné M. Mene.

En outre, le nouveau système de paiement numérique favoriserait l'inclusion numérique et financière, notamment des commerçants informels, des petits exploitants agricoles et des PME, en particulier celles dirigées par des jeunes et des femmes, a-t-il précisé.

Selon lui, les coûts élevés liés à la convertibilité des devises en Afrique s'élèvent à plus de 5 milliards de dollars américains par an, ce qui nuit à la compétitivité et à la création d'emplois sur tout le continent.

« Il n'y a aucune raison pour que l'Afrique dépende de devises tierces pour ses échanges intra-africains », a-t-il souligné, réitérant la nécessité d'une souveraineté en matière de paiements.

Évoquant les ambitions historiques, le secrétaire général a fait référence à la vision exprimée par les dirigeants africains en mai 1963 en faveur d'une monnaie unique et d'un système de paiement unique.

À cet égard, il a noté que le lancement du nouveau système de paiement numérique et de la stratégie ne constituent pas seulement un pas en avant pour la nation, mais aussi une avancée significative vers un marché numérique pleinement intégré pour l'Afrique.

Cela fait écho à la vision de l'Union africaine et fait progresser notre ambition de longue date d'une plateforme de paiement unifiée, a souligné M. Mene.

« Ce que nous avons accompli aujourd'hui n'est pas seulement une étape importante pour l'Éthiopie, c'est un pas significatif vers un marché numérique unique et véritablement intégré pour le continent », a-t-il conclu.