Madagascar: Démocratie - Rapport V-Dem 2025 - Madagascar classé parmi les pays à haut risque d' « autocratisation »

Pour Madagascar, V-Dem décrit plusieurs « développements préoccupants » observés au cours des dernières années. Le rapport revient sur le régime précédent dans son rapport. Il pointe notamment « la mainmise de l'ancien président Andry Rajoelina sur les médias et l'appareil sécuritaire », deux leviers considérés comme critiques dans l'érosion progressive des contre-pouvoirs démocratiques.

Ces tendances s'accompagnent, selon le rapport, « d'attaques contre l'opposition et les dissidents ». V-Dem rappelle que l'élection présidentielle de 2023 a été « boycottée par l'opposition », un événement interprété comme un signe de défiance majeure envers le cadre électoral et institutionnel. Malgré ce contexte, Andry Rajoelina « a été réélu pour un nouveau mandat », souligne l'institut.

14 octobre

Les événements d'octobre dernier ne sont pas, pourtant, rapportés par V-Dem dans son analyse de la situation de la démocratie à Madagascar. Alors que depuis le changement de régime en octobre dernier, suite à la prise de pouvoir par des militaires du Capsat le 14 octobre, le pays a subi les sanctions internationales telles qu'elles sont annoncées par l'Union africaine.

Le changement de régime « hors cadre constitutionnel » par des militaires a créé la réaction de cette instance continentale. Et, même si le partenariat avec les pays étrangers se poursuit après le 11 octobre dernier, la prise de pouvoir par les militaires a été perçue par plusieurs chancelleries étrangères comme un recul de la démocratie dans le pays.

En tout cas, en inscrivant Madagascar sur la Watchlist, V-Dem place le pays sous une surveillance renforcée. Le rapport 2025 souligne que les 25 dernières années ont été marquées par une augmentation notable des processus d'érosion démocratique dans plusieurs régions du monde, et que Madagascar figure désormais parmi les pays jugés les plus vulnérables à cette dynamique.