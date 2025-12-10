Madagascar: Nosy Soa Park Mantasoa - Une île sortie des cendres, devenue havre de biodiversité

Au cœur du lac de Mantasoa, à 1h30 d'Antananarivo puis 15 minutes de traversée en bateau, l'île Nosy Soa Park se présente aujourd'hui comme une réserve naturelle exemplaire. Pourtant, il y a 23 ans, cette petite île de 8,8 hectares n'était qu'un terrain noirci, ravagé par les incendies provoqués par l'imprudence des pêcheurs qui y bivouaquaient. « Avant 2002, l'île était complètement brûlée. Il n'y avait presque plus d'arbres », raconte Lova Ranaivoson, manager de Nosy Soa Park.

Reprise en main par une famille passionnée de nature, cette île du fokontany d'Andranobe, commune Ambatoloana, a été patiemment reconstituée, protégée et transformée en véritable laboratoire écologique. Les équipes ont inventorié les espèces végétales et animales résistantes aux feux de brousse, observé leur évolution, replanté des essences locales, introduit des tortues et plusieurs espèces de lémuriens aujourd'hui en liberté. Très sociables, certains n'hésitent pas à se percher sur les épaules des visiteurs. On en compte désormais plus de 80, répartis en 6 espèces -- 4 diurnes et 2 nocturnes. Leur adaptation est telle qu'une gestion de surpopulation est désormais envisagée.

La faune s'est enrichie année après année : caméléons variés, crocodiles, serpents, grenouilles tomates, oiseaux endémiques, hérissons et autres petits animaux recueillis ou sauvés. Un cabinet vétérinaire assure leur suivi et leur bien-être. Classée réserve à vocation pédagogique et touristique, l'île accueille également un parc botanique regroupant plantes médicinales, orchidées, essences d'arbres et une vingtaine d'espèces d'oiseaux, dont le Turnix de Madagascar et le Foudia madagascariensis.

Au-delà de la conservation, Nosy Soa Park s'est donné pour mission de sensibiliser et d'éduquer le grand public à l'importance de ce patrimoine naturel et culturel malgache. La visite devient ainsi un moment d'apprentissage : comprendre les effets du feu de brousse, découvrir des espèces endémiques menacées, et mesurer l'importance de préserver les richesses nationales. L'un des objectifs essentiels du parc est aussi de faire connaître et protéger ce patrimoine, tout en assurant un entretien permanent de l'île pour maintenir les conditions d'un écosystème résilient.

Un tour complet se fait en environ une heure, dans un cadre paisible, idéal pour ceux qui cherchent une évasion proche de la capitale. Aujourd'hui, Nosy Soa Park propose de nombreuses activités : visite guidée, randonnée, aire de jeux, balades en pirogue, observation nocturne, pique-nique... L'inauguration récente, le samedi 6 décembre dernier, d'un nouveau restaurant proposant des spécialités malgaches et européennes sous la direction de Ny Ony Rabetsitonta, enrichit encore les attraits du site.

De parc zoologique à espace de loisirs, Nosy Soa Park est devenu une référence locale de conservation et d'éducation environnementale. Une île qui renaît, protégée, vivante et ouverte au public, née de la volonté de redonner vie à un territoire jadis réduit en cendres et qui gagne à être connue.